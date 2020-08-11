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Secretário da CBF revela casos de Covid-19 no Atlético-GO; Clube e Flamengo são notificados

Walter Feldman anunciou casos em entrevista à Fox Sports; Vagner Mancini ligou para o programa e avisou que não sabia dos casos...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 20:51

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 20:51

Crédito: Vagner Mancini entrou em programa para afirmar que clube não foi notificado de casos de covid-19 pela CBF (Gero Rodrigues/Ofotografico/Lancepress!
Um caso curioso aconteceu nesta terça-feira. Walter Feldman, secretário geral da CBF, anunciou em entrevista ao 'Fox Sports' que o Atlético-GO teve quatro casos de Covid-19 detectados em seu elenco. Todavia, a entidade não notificou oficialmente o clube e o Flamengo, próximo adversário do "Dragão", de imediato, o que causou um pequeno imbróglio. A notificação veio horas depois.Durante a entrevista do dirigente da confederação, Vágner Mancini, treinador do Atlético-GO, ligou para o programa para afirmar que desconhecia os casos e que o clube sequer recebeu os resultados dos exames realizados junto ao Hospital Albert Einstein.
Como não foram notificados oficialmente, os quatro atletas que testaram positivo para Covid-19 treinaram com o restante do elenco e comissão técnica. A 'Rádio Sagres' havia informado que, caso o clube fosse realmente notificado pela entidade, a diretoria iria realizar novos exames de contraprova para se certificar do real estado de seu elenco. O adiamento do jogo foi descartado, por ora.Não só o Atlético, mas sequer o Flamengo havia sido avisado oficialmente dos casos do novo coronavírus no elenco. Em rápida declaração ao influenciador 'Paparazzo RN', o vice-presidente de futebol Marcos Braz afirmou desconhecer e se mostrou surpreso com a informação.
- Acabamos de chegar. Um pouco mais tarde vai ter o evento do dia, coisa normal de jogo. Não estamos sabendo de nada, é surpresa para mim - afirmou.
O Atlético Goianiense irá enfrentar o Flamengo na quarta-feira no Estádio Olímpico de Goiânia às 20:30h.

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