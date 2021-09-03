Seca de gols! André não emplaca em sua volta ao Sport

Crédito: André não tem feito gols em seu retorno (Divulgação/Sport

Contratado a peso de ouro para resolver a situação do sistema ofensivo do Sport, o atacante André não consegue emplacar na Ilha do Retiro.

Em pouco mais de quatro meses da sua chegada, o atleta tem apresentado um baixo desempenho, que é culpa tanto do lado coletivo e do individual.

Com 16 partidas, o centroavante marcou apenas dois gols, números que decepcionam o torcedor, que sonhava em dias melhores com o artilheiro na equipe.

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