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futebol

Seca de gols! André não emplaca em sua volta ao Sport

Em 16 partidas com a camisa do Leão, o centroavante marcou apenas dois gols...
LanceNet

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Publicado em 

03 set 2021 às 08:29

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 08:29

Crédito: André não tem feito gols em seu retorno (Divulgação/Sport
Contratado a peso de ouro para resolver a situação do sistema ofensivo do Sport, o atacante André não consegue emplacar na Ilha do Retiro.
Em pouco mais de quatro meses da sua chegada, o atleta tem apresentado um baixo desempenho, que é culpa tanto do lado coletivo e do individual.
Com 16 partidas, o centroavante marcou apenas dois gols, números que decepcionam o torcedor, que sonhava em dias melhores com o artilheiro na equipe.
Números
Nas outras duas passagens pelo Leão, André somou 41 bolas na rede, em 101 partidas com a camisa do Sport.

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