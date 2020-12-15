Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Seattle Sounders sinaliza e vai exercer opção de compra de João Paulo, do Botafogo
futebol

Seattle Sounders sinaliza e vai exercer opção de compra de João Paulo, do Botafogo

Equipe americana até tenta reduzir proposta pelo meio-campista, mas Alvinegro é irredutível quanto ao valor; brasileiro deve assinar por duas temporadas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 dez 2020 às 12:42

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 12:42

Crédito: Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo
É muito provável que João Paulo não volte a vestir a camisa do Botafogo. Após passar a temporada emprestado ao Seattle Sounders, a equipe dos Estados Unidos acenou positivamente que vai pagar a opção de compra - que já estava acordada quando o atleta foi cedido pela primeira vez - para ter o meia de forma definitiva.
O valor total é de 1,2 milhão de dólares (pouco mais de R$ 6 milhões, na cotação atual). Detentor de 60% dos direitos econômicos do meio-campista, o Botafogo terá direito a R$ 3,6 milhões, enquanto os outros R$ 2,4 milhões vão para o Santa Cruz, ex-clube do atleta.
A equipe estadunidense tentou, de primeira, reduzir o valor que estava previsto em contrato. O Sounders chegou a propor uma quantia menor para o Botafogo, que foi irredutível quanto ao que fora combinado quando o jogador fora negociado para o exterior, em janeiro.
Quando João Paulo, o Botafogo recebeu, no ato, outros 1,2 milhão de dólares. Como envolveu uma negociação de empréstimo, o valor foi inteiramente para os cofres do Alvinegro. Ou seja, o clube de General Severiano recebeu, ao todo - contando com a cotação de janeiro, quando o meia foi para o EUA -, pouco mais de R$ 6,5 milhões.
O desejo do jogador é de permanecer nos Estados Unidos. Ele foi titular e parte fundamental que foi vice-campeã da MLS (Major League Soccer) no último fim de semana. O meio-campista tinha contrato com o Botafogo até 2022.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados