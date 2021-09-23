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'Se quiser me colocar pra jogar, já estou à disposição', diz Keké sobre atuar na partida contra o CSA

O atacante, que chegou ao Cruzeiro em junho, mas por um problema no pé, ainda não tinha entrado em campo. Ele pode ser alternativa para Luxemburgo diante dos alagoanos...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 20:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 20:48
Uma novidade pode aparecer no ataque do Cruzeiro no domingo, 26 de setembro, contra o CSA, pela Série B. O atacante Keké, que chegou ao clube em junho, pode ter uma chance. Ele está treinando normalmente e já se colocou à disposição de Vanderlei Luxemburgo para jogar. Keké foi destaque do Campeonato Mineiro pelo Tombense e foi artilheiro do campeonato até as semifinais, com seis gols anotados, antes de ser eliminado pelo Atlético-MG. Na temporada, fez 13 jogos e entrou no primeiro jogo da Série C, pelo Tombense, contra o Paysandu. O jogador precisou de dois meses de tratamento para uma lesão no pé que quase fez o negócio ser cancelado. Porém, um acordo entre a Raposa e o Tombense acertou tudo, pois o time do interior de Minas Gerais arcou com os vencimentos do jogador até ter plenas condições de atuar pela Raposa. O acordo para ter Keké, de 25 anos, vai até o fim do ano que vem por empréstimo. Conheça um pouco mais do atacante nos vídeos da matéria. Keké pode ser novidade na Raposa no duelo contra o CSA pela Série B-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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