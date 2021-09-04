'Se não fosse o VAR, Galo perderia as duas contra o Boca', diz Felipe Melo

O duelo por uma vaga nas finais da Libertadores entre Atlético-MG e Palmeiras já começou fora das quatro linhas. Pelo menos nas palavras do volante alviverde Felipe Melo. O jogador palmeirense deu uma entrevista ao canal argentino TyC Sports e fez questão de cutucar o Galo, afirmando que o time mineiro conseguiu superar o Boca Juniors nas oitavas de final da competição sul-americana. O árbitro de vídeo teria ajudado a equipe mineira a se classificar. -O Atlético tem uma grande equipe, mas, se não fosse o VAR, perdia as duas partidas (contra o Boca). Contra o River, também não foi fácil. Cada ano é diferente e assim como o futebol brasileiro, o futebol Argentino tem que ser respeitado, porque são camisas de grandes clubes e podem fazer coisas que nós não pensamos-disse o volante do Verdão. . A polêmica no duelo entre Boca e Galo aconteceu porque o time argentino teve dois gols anulados pelo VAR no confronto, um em Buenos Aires e o outro na volta, em BH, gerando críticas à forma como os lances foram interpretados. A Conmebol afastou os árbitros do primeiro jogo alegando que houve "erro grave".