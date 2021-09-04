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'Se não fosse o VAR, Galo perderia as duas contra o Boca', diz Felipe Melo

O volante do Palmeiras, rival do Atlético-MG nas semifinais da Libertadores, deu a polêmica declaração à uma TV argentina...
LanceNet

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Publicado em 

04 set 2021 às 19:00

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 19:00

Crédito: Para Felipe Melo, o VAR foi essencial para o Galo superar o Boca nas oitavas e final da Libertadores-(AFP
O duelo por uma vaga nas finais da Libertadores entre Atlético-MG e Palmeiras já começou fora das quatro linhas. Pelo menos nas palavras do volante alviverde Felipe Melo. O jogador palmeirense deu uma entrevista ao canal argentino TyC Sports e fez questão de cutucar o Galo, afirmando que o time mineiro conseguiu superar o Boca Juniors nas oitavas de final da competição sul-americana. O árbitro de vídeo teria ajudado a equipe mineira a se classificar. -O Atlético tem uma grande equipe, mas, se não fosse o VAR, perdia as duas partidas (contra o Boca). Contra o River, também não foi fácil. Cada ano é diferente e assim como o futebol brasileiro, o futebol Argentino tem que ser respeitado, porque são camisas de grandes clubes e podem fazer coisas que nós não pensamos-disse o volante do Verdão. . A polêmica no duelo entre Boca e Galo aconteceu porque o time argentino teve dois gols anulados pelo VAR no confronto, um em Buenos Aires e o outro na volta, em BH, gerando críticas à forma como os lances foram interpretados. A Conmebol afastou os árbitros do primeiro jogo alegando que houve "erro grave".
Agora, com a “fogueira da decisão” acesa, os jogos entre Palmeiras e Atlético-MG acontecerão nos dias 21 e 28 de setembro, com a volta em BH, já terão o “tempero” necessário para chamar a atenção do mundo da bola.

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