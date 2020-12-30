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Se balançar as redes do América-MG, Palmeiras chegará ao centésimo gol em 2020

Apesar de ainda não ter chegado aos cem gols na temporada, a média do ataque palmeirense é a segunda melhor da década...

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 07:44

LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 07:44
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras enfrenta o América-MG nesta quarta-feira (30), em Belo Horizonte, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Com 99 gols anotados em 2020, o Verdão se vê diante de sua última chance de poder alcançar a marca de 100 gols no ano.
Retrospectiva-2020: Palmeiras tem título, troca de técnico e garotada em alta
Feita a ressalva de que o fim de 2020 não significa o término da temporada por conta das alterações no calendário provocadas pela pandemia, apesar de ainda não ter chegado aos 100 gols, o ataque palmeirense anotou 99 tentos com apenas 59 partidas, o que representa uma média de 1,67 gols por jogo - somente atrás dos 1,70 de 2018 (131 gols em 77 jogos) na década.
Desde que Abel Ferreira assumiu o comando técnico, o Verdão não foi derrotado quando conseguiu ir às redes do adversário. As únicas derrotas foram para o Internacional (2 a 0) e para o Goiás (1 a 0).
>> Veja o chaveamento completo da Copa do BrasilCom o empate por 1 a 1 no jogo de ida, no Allianz Parque, o centésimo gol de 2020 pode ser determinante para a classificação do Palmeiras à decisão da Copa do Brasil. O América-MG vive bom momento na vice-liderança da Série B, tendo encaminhado o acesso à Série A de 2021.
O Palmeiras não chegou aos 100 gols apenas em dois anos na última década: 2011 (95 gols em 69 jogos) e 2014 (75 gols em 64 jogos). Confira a lista completa:
> 2020: 59 jogos / 99 gols> 2019: 69 jogos / 106 gols> 2018: 77 jogos / 131 gols> 2017: 68 jogos / 114 gols> 2016: 67 jogos / 110 gols> 2015: 72 jogos / 119 gols> 2014: 64 jogos / 75 gols> 2013: 68 jogos / 113 gols> 2012: 74 jogos / 108 gols> 2011: 69 jogos / 95 gols

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