Se balançar as redes do América-MG, Palmeiras chegará ao centésimo gol em 2020

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras enfrenta o América-MG nesta quarta-feira (30), em Belo Horizonte, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Com 99 gols anotados em 2020, o Verdão se vê diante de sua última chance de poder alcançar a marca de 100 gols no ano.

Retrospectiva-2020: Palmeiras tem título, troca de técnico e garotada em alta

Feita a ressalva de que o fim de 2020 não significa o término da temporada por conta das alterações no calendário provocadas pela pandemia, apesar de ainda não ter chegado aos 100 gols, o ataque palmeirense anotou 99 tentos com apenas 59 partidas, o que representa uma média de 1,67 gols por jogo - somente atrás dos 1,70 de 2018 (131 gols em 77 jogos) na década.

Desde que Abel Ferreira assumiu o comando técnico, o Verdão não foi derrotado quando conseguiu ir às redes do adversário. As únicas derrotas foram para o Internacional (2 a 0) e para o Goiás (1 a 0).

>> Veja o chaveamento completo da Copa do BrasilCom o empate por 1 a 1 no jogo de ida, no Allianz Parque, o centésimo gol de 2020 pode ser determinante para a classificação do Palmeiras à decisão da Copa do Brasil. O América-MG vive bom momento na vice-liderança da Série B, tendo encaminhado o acesso à Série A de 2021.

O Palmeiras não chegou aos 100 gols apenas em dois anos na última década: 2011 (95 gols em 69 jogos) e 2014 (75 gols em 64 jogos). Confira a lista completa: