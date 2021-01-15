Schalke 04 está interessado no retorno de Rafinha

Rafinha, ex-Flamengo e atualmente no Olympiakos, pode estar retornando à Alemanha. Nesta sexta-feira, o jornal alemão "BILD" informou que o brasileiro interessa ao Schalke 04, clube por onde atuou entre 2005 e 2010.
O Schalke não vive um bom momento. Na vice-lanterna da Bundesliga, o clube alemão parece trabalhar no retorno de jogadores que já passaram pelo clube. Sead Kolasinac, do Arsenal, chegou por empréstimo. E, além de Rafinha, também há conversas por Klaas-Jan Huntelaar, de 37 anos.Desde agosto no Olympiakos, Rafinha atuou em 20 partidas no clube grego. Ele deu apenas uma assistência e ainda não marcou nenhum gol.