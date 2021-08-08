Scarpa teve saída do Palmeiras travada por regra que fez Messi deixar o Barcelona

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras

Gustavo Scarpa é o jogador com mais participações de gols do Palmeiras na temporada. Apesar de agora brilhar com a camisa alviverde, ele esteve próximo de deixar o Verdão no último ano. A negociação, no entanto, deu errado pela mesma regra que fez Messi não renovar com o Barcelona. A reportagem é de Rafael Reis, do UOL.Em baixa e pouco ultizado no início de 2020, o camisa 14 recebeu uma proposta do Almería, da segunda divisão da Espanha. A oferta de 7 milhões de euros (R$ 40 milhões à época) agradou à diretoria palmeirense e aos representantes do jogador, que deram prosseguimento ao negócio.

A transação teria sido concretizada não fosse uma cláusula no regulamento da competição espanhola. O Fair Play Financeiro imposto pela liga serviu de entrave para a transferência, em função do salário do meia. Isso ocorreu, porque o teto de gastos do time estipulado pela regra seria extrapolado com esse custo.Essa situação é semelhante ao que aconteceu entre Messi e Barcelona nos últimos dias. O craque do futebol mundial deixará o time catalão depois de mais de quinze anos vestindo a camisa azul grená, por causa de problemas financeiros do clube.

A crise que impactou o Barça nos últimos anos reduziu drasticamente o limite de gastos salariais. Sendo assim, embora o argentino tenha tentado permanecer, inclusive, reduzindo seu salário pela metade, não foi suficiente para encaixar no orçamento determinado pela La Liga.

Enquanto Messi decide seu futuro na Europa, Scarpa segue destacando no Brasil com grandes atuações na temporada. O camisa 14 é um dos responsáveis pela boa fase do Palmeiras, invicto a dez jogos e líder do Campeonato Brasileiro.