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Scarpa: 'Não vejo a hora de voltar a trabalhar em equipe, literalmente'

Após mais um trabalho físico do elenco acompanhado à distância pela comissão técnica, nesta quarta, o meio-campista não escondeu ansiedade para retomar treinos presenciais...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2020 às 20:02

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 20:02

Crédito: O meia Gustavo Scarpa não esconde ansiedade para retomada de treinos presenciais (Agência Palmeiras/Divulgação
O Palmeiras realizou mais um treinamento físico à distância nesta quarta-feira, mas a expectativa é grande para a liberação de autoridades sanitárias, em meio à pandemia do coronavírus, para a retomada das atividades presenciais na Academia de Futebol. É o que comentou Gustavo Scarpa.
- Graças a Deus, está dando tudo certo, na medida do possível. Estamos fazendo o máximo, junto com o pessoal da preparação física, para manter nosso condicionamento físico em dia. Não vemos a hora de encontrar o grupo todo e voltar a trabalhar em equipe, literalmente. Que Deus abençoe muito nosso ano, que venham títulos e tudo dê certo para nós - disse o meia.E MAIS:Para Raphael Veiga, treinos online facilitarão volta do PalmeirasCom 300 mil seguidores, Luxa fará live com profissional de saúdeMelo, Gómez, Viña... Luxa conta como arma melhor defesa de SPVeja o vídeo da TV Palmeiras com treino desta quarta e fala de Gustavo Scarpa: E MAIS:

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