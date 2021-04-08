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Scarpa mira título da Recopa após vitória do Palmeiras na ida, mas avisa: ‘Não tem nada ganho’

Herói da noite, o camisa 14 saiu do banco de reservas e colocou o Verdão em vantagem pela competição continental
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Publicado em 08 de Abril de 2021 às 00:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2021 às 00:28
Crédito: Divulgação/Conmebol
Autor do gol da vitória no jogo de ida da Recopa Sul-Americana por 2 a 1 diante do Defensa y Justicia-ARG na noite desta quarta-feira (7), o meia Gustavo Scarpa destacou o triunfo na Argentina e também o fato de o Palmeiras ter a chance de conquistar um troféu inédito. O camisa 14 saiu do banco de reservas para dar a vitória ao time alviverde e projetou o duelo da semana que vem.
– Para nós, é muito significativo, é um título que o clube não tem, é a chance de marcar nosso nome na história. Vamos em busca disso, quarta que vem será um jogo difícil, mas vamos em busca de seguir colocando nosso nome na história – afirmou o jogador.>> ATUAÇÕES: Rony e Scarpa decidem em vitória do Palmeiras na Argentina
Scarpa também fez questão de elogiar o time argentino e ponderou que não se deve comemorar antes do apito final, pois ainda não há nada garantido.
– O time deles é muito bom, defensivamente e ofensivamente. Temos que tomar todos os cuidados e precisamos impor mais nosso ritmo de jogo. Não tem nada ganho, temos de entrar para vencer o jogo da volta – alertou o meia.O jogo de volta pela Recopa será na próxima quarta-feira (14), no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Antes deste confronto, o Verdão tem outra final pela frente. No domingo, o time alviverde encara o Flamengo, em partida única, pela Supercopa do Brasil, também no mesmo local.

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