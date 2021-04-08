Scarpa mira título da Recopa após vitória do Palmeiras na ida, mas avisa: ‘Não tem nada ganho’

Crédito: Divulgação/Conmebol

Autor do gol da vitória no jogo de ida da Recopa Sul-Americana por 2 a 1 diante do Defensa y Justicia-ARG na noite desta quarta-feira (7), o meia Gustavo Scarpa destacou o triunfo na Argentina e também o fato de o Palmeiras ter a chance de conquistar um troféu inédito. O camisa 14 saiu do banco de reservas para dar a vitória ao time alviverde e projetou o duelo da semana que vem.

– Para nós, é muito significativo, é um título que o clube não tem, é a chance de marcar nosso nome na história. Vamos em busca disso, quarta que vem será um jogo difícil, mas vamos em busca de seguir colocando nosso nome na história – afirmou o jogador.>> ATUAÇÕES: Rony e Scarpa decidem em vitória do Palmeiras na Argentina

Scarpa também fez questão de elogiar o time argentino e ponderou que não se deve comemorar antes do apito final, pois ainda não há nada garantido.