Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Scarpa lamenta derrota do Palmeiras: ‘Não fomos suficientes’

Improvisado na lateral esquerda, meia foi um dos destaques do Verdão na derrota para o Botafogo, que rompeu uma sequência alviverde de 20 jogos sem perder
LanceNet

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 00:18

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Botafogo foi o responsável por colocar um ponto final da sequência invicta do Palmeiras, que perdurou por 20 jogos. A grata surpresa da derrota do Verdão para um sério concorrente ao rebaixamento do Brasileirão foi Gustavo Scarpa.
Por causa da convocação de Matías Viña para a seleção do Uruguai, especulou-se que o meia seria o titular da lateral-esquerda. No entanto, com o intuito de manter a solidez no sistema defensivo, Vanderlei Luxemburgo optou por improvisar Mayke na posição. Aposta essa que não rendeu frutos e culminou na entrada do camisa 14.
- Independentemente da posição que o professor me escalar, vou dar o meu melhor. Apesar da melhora depois da minha entrada, não foi o suficiente - comentou o meia, em entrevista concedida após o apito final.Questionado a respeito do que faltou para o Palmeiras conquistar pontos na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, Scarpa elogiou a defesa de pênalti do goleiro botafoguense e lamentou o resultado.
- A gente errou algumas finalizações, e o Diego foi muito feliz na cobrança de pênalti do Willian. Ele havia marcado um gol e nós achamos que a partida mudaria, mas infelizmente não aconteceu. - finalizou.
Uma vitória contra o Botafogo colocaria o Palmeiras na vice-liderança do Brasileirão. Diante do revés no Estádio Nilton Santos, no entanto, a equipe de Vanderlei Luxemburgo perdeu mais uma posição na tabela e amarga a quinta colocação.
O Verdão volta ao Allianz Parque para enfrentar o São Paulo, neste sábado, às 19 horas (de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Feira da Fé abre espaço para empreendedoras durante a Festa da Penha
Imagem de destaque
Exército prende major do ES condenado por trama golpista
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: lançamento de esgoto em praias de Vitória; o que dizem os órgãos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados