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futebol

Scarpa explica derrota do Palmeiras e prega ‘decisão’ na Copa do Brasil

Meia do Verdão lamentou resultado, mas pediu concentração por continuidade nos mata-matas
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LanceNet

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Publicado em 

19 dez 2020 às 23:32

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 23:32

Crédito: César Greco/Palmeiras
Após a derrota do Palmeiras por 2 a 0, fora de casa, na noite deste sábado, diante do Inter, o meia-campista Gustavo Scarpa reconheceu que a equipe esteve bem abaixo do rendimento necessário e declarou que o time deveria ter adotado uma outra postura desde o início da partida.
O jogador disse ainda que o revés não é sinal para abalar a confiança no elenco e reforçou que o foco agora é a Copa do Brasil:– A gente conversou no intervalo que precisávamos impor nosso ritmo, devíamos ter feito desde o começo. A confiança na equipe não pode acabar. Na quarta-feira temos decisão pela Copa do Brasil, então bola para cima e cabeça erguida – lamentou o jogador
Essa foi a segunda derrota do técnico de Abel Ferreira no comando do Verdão em 11 jogos disputados. Na próxima quarta-feira, 21h30, no Allianz Parque, o Palmeiras recebe o América-MG, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

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