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Scarpa exalta vitória do Palmeiras e seu desempenho: ‘Valorizar a atuação coletiva e a minha’

Camisa 14 entrou na etapa final e foi decisivo ao contribuir com assistência para o gol de Deyverson
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LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 21:44

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 21:44

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após conquistar o segundo triunfo seguido no Brasileirão ao vencer o Ceará por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (20), em partida adiada da 19º rodada, Scarpa analisou os três pontos conquistados jogando fora de casa.
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O meia afirmou que a retomada no caminho de vitória fará bem para manter a confiança no vestiário e pediu para o elenco manter o pensamento positivo:
– Importante estar preparado, independente do jogo que temos para jogar. Mas o importante é a vitória, é bom ter uma sequência de vitórias para voltar a confiança. É um campeonato longo, o grupo é experiente e sabe como funciona o Brasileiro. Espero que a gente consiga voltar a trilhar uma sequência de vitórias – afirmou o atleta.
Veja a tabela completa do BrasileirãoO camisa 14 destacou o desempenho coletivo do grupo e celebrou mais uma assistência no torneio. O jogador reconheceu a dificuldade das equipes para atuar no campeonato e reiterou a importância da vitória do Verdão jogando fora de casa:
– Valorizar a atuação coletiva e a minha. Feliz pela assistência e pela vitória. No Brasileirão é necessário muita concentração, principalmente quando os resultados negativos aparecem. Feliz pela vitória e espero que a gente volte a trilhar um caminho vitorioso – completou.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O Palmeiras volta a campo na próxima segunda-feira (25), quando encara o Sport, às 21h30, no Allianz Parque. O Maior Campeão Nacional ocupa a terceira com 46 pontos, ao lado do Flamengo e dez pontos atrás do líder Atlético-MG.

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