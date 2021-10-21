Scarpa exalta vitória do Palmeiras e seu desempenho: ‘Valorizar a atuação coletiva e a minha’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Após conquistar o segundo triunfo seguido no Brasileirão ao vencer o Ceará por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (20), em partida adiada da 19º rodada, Scarpa analisou os três pontos conquistados jogando fora de casa.

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O meia afirmou que a retomada no caminho de vitória fará bem para manter a confiança no vestiário e pediu para o elenco manter o pensamento positivo:

– Importante estar preparado, independente do jogo que temos para jogar. Mas o importante é a vitória, é bom ter uma sequência de vitórias para voltar a confiança. É um campeonato longo, o grupo é experiente e sabe como funciona o Brasileiro. Espero que a gente consiga voltar a trilhar uma sequência de vitórias – afirmou o atleta.

Veja a tabela completa do BrasileirãoO camisa 14 destacou o desempenho coletivo do grupo e celebrou mais uma assistência no torneio. O jogador reconheceu a dificuldade das equipes para atuar no campeonato e reiterou a importância da vitória do Verdão jogando fora de casa:

– Valorizar a atuação coletiva e a minha. Feliz pela assistência e pela vitória. No Brasileirão é necessário muita concentração, principalmente quando os resultados negativos aparecem. Feliz pela vitória e espero que a gente volte a trilhar um caminho vitorioso – completou.

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