Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Scarpa encerra primeiro turno do Brasileirão como líder isolado em assistências e passes para finalização
futebol

Scarpa encerra primeiro turno do Brasileirão como líder isolado em assistências e passes para finalização

Meia do Palmeiras é destaque nas estatísticas mesmo após perder espaço na equipe...

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 set 2021 às 09:30
Crédito: César Greco
Mesmo após ter perdido espaço entre os titulares do Palmeiras, o meia Gustavo Scarpa segue com ótimos números. O camisa 14 encerrou o primeiro turno do Brasileirão como líder isolado em assistências, com sete* passes para gol, e também como o jogador que mais deu passes para finalização, com 40. Os números são do Footstats.Scarpa esteve em campo em 17 dos 18 jogos do Palmeiras no Brasileirão. A partida diante do Ceará, pela 19ª rodada foi adiada por conta da Data Fifa e ainda não tem previsão para ser realizada. O atleta entrou ao longo da partida três vezes e foi substituído durante o jogo em outras nove oportunidades. Ou seja, ele atuou por 90 minutos apenas em cinco jogos do campeonato nacional.
Gustavo Scarpa vivia sua melhor fase pelo Palmeiras nos meses de junho e julho, mas perdeu espaço recentemente entre os titulares do Verdão por opção técnica de Abel Ferreira. A reportagem do NOSSO PALESTRA apurou com pessoas próximas ao atleta que ele não tem qualquer problema físico e que ele e seu estafe entendem que o desempenho tem sido satisfatório.
Contratado em 2018, Gustavo Scarpa soma 158 partidas e 30 gols com a camisa do Palmeiras. Seu contrato vai até o fim de 2022.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora
Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados