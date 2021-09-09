Scarpa encerra primeiro turno do Brasileirão como líder isolado em assistências e passes para finalização

Mesmo após ter perdido espaço entre os titulares do Palmeiras, o meia Gustavo Scarpa segue com ótimos números. O camisa 14 encerrou o primeiro turno do Brasileirão como líder isolado em assistências, com sete* passes para gol, e também como o jogador que mais deu passes para finalização, com 40. Os números são do Footstats.Scarpa esteve em campo em 17 dos 18 jogos do Palmeiras no Brasileirão. A partida diante do Ceará, pela 19ª rodada foi adiada por conta da Data Fifa e ainda não tem previsão para ser realizada. O atleta entrou ao longo da partida três vezes e foi substituído durante o jogo em outras nove oportunidades. Ou seja, ele atuou por 90 minutos apenas em cinco jogos do campeonato nacional.
Gustavo Scarpa vivia sua melhor fase pelo Palmeiras nos meses de junho e julho, mas perdeu espaço recentemente entre os titulares do Verdão por opção técnica de Abel Ferreira. A reportagem do NOSSO PALESTRA apurou com pessoas próximas ao atleta que ele não tem qualquer problema físico e que ele e seu estafe entendem que o desempenho tem sido satisfatório.
Contratado em 2018, Gustavo Scarpa soma 158 partidas e 30 gols com a camisa do Palmeiras. Seu contrato vai até o fim de 2022.