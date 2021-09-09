Scarpa encerra primeiro turno do Brasileirão como líder isolado em assistências e passes para finalização

Mesmo após ter perdido espaço entre os titulares do Palmeiras, o meia Gustavo Scarpa segue com ótimos números. O camisa 14 encerrou o primeiro turno do Brasileirão como líder isolado em assistências, com sete* passes para gol, e também como o jogador que mais deu passes para finalização, com 40. Os números são do Footstats.Scarpa esteve em campo em 17 dos 18 jogos do Palmeiras no Brasileirão. A partida diante do Ceará, pela 19ª rodada foi adiada por conta da Data Fifa e ainda não tem previsão para ser realizada. O atleta entrou ao longo da partida três vezes e foi substituído durante o jogo em outras nove oportunidades. Ou seja, ele atuou por 90 minutos apenas em cinco jogos do campeonato nacional.