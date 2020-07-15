SBT acerta venda de seis cotas de patrocínio para transmissão da final

Crédito: "SBT" exibirá decisão do Carioca nesta quarta- feira (Imagem: Divulgação/SBT

A transmissão da final do Campeonato Carioca pelo "SBT" continua rendendo aos cofres da emissora. Segundo o portal "Uol", seis marcas adquiriram cotas de patrocínio para a exibição do jogo decisivo entre Flamengo e Fluminense, nesta quarta-feira, às 21h, no Maracanã. As marcas Havan, PicPay, Hypera Pharma (Miorrelax), Ambev, Estácio e Unilever (shampoo Clear) terão anúncios veiculados durante a decisão.

A emissora não divulgou o valor de cada cota, mas estimativas apontam para um valor em torno de R$ 7,9 milhões. O canal comandado pelo comunicador Silvio Santos também autorizou as afiliadas comercializaram cotas locais.