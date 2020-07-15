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futebol

SBT acerta venda de seis cotas de patrocínio para transmissão da final

Emissora que adquiriu os direitos de transmitir o Flu-Flu do Rubro-Negro chegou a um acordo com as empresas Havan, PicPay, Hypera Pharma, Ambev, Estácio e Unilever...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 16:33

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 16:33

Crédito: "SBT" exibirá decisão do Carioca nesta quarta- feira (Imagem: Divulgação/SBT
A transmissão da final do Campeonato Carioca pelo "SBT" continua rendendo aos cofres da emissora. Segundo o portal "Uol", seis marcas adquiriram cotas de patrocínio para a exibição do jogo decisivo entre Flamengo e Fluminense, nesta quarta-feira, às 21h, no Maracanã. As marcas Havan, PicPay, Hypera Pharma (Miorrelax), Ambev, Estácio e Unilever (shampoo Clear) terão anúncios veiculados durante a decisão.
A emissora não divulgou o valor de cada cota, mas estimativas apontam para um valor em torno de R$ 7,9 milhões. O canal comandado pelo comunicador Silvio Santos também autorizou as afiliadas comercializaram cotas locais.
O Fla-Flu que vai definir o campeão carioca de 2020 terá narração de Teo José, cedido pela "Fox Sports", com comentários dos ex-jogadores Carlos Alberto e Athirson. A transmissão tem o início previsto para às 20h45.

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