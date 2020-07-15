SBT acerta venda de seis cotas de patrocínio para transmissão da final

A transmissão da final do Campeonato Carioca pelo "SBT" continua rendendo aos cofres da emissora. Segundo o portal "Uol", seis marcas adquiriram cotas de patrocínio para a exibição do jogo decisivo entre Flamengo e Fluminense, nesta quarta-feira, às 21h, no Maracanã. As marcas Havan, PicPay, Hypera Pharma (Miorrelax), Ambev, Estácio e Unilever (shampoo Clear) terão anúncios veiculados durante a decisão.
A emissora não divulgou o valor de cada cota, mas estimativas apontam para um valor em torno de R$ 7,9 milhões. O canal comandado pelo comunicador Silvio Santos também autorizou as afiliadas comercializaram cotas locais.
O Fla-Flu que vai definir o campeão carioca de 2020 terá narração de Teo José, cedido pela "Fox Sports", com comentários dos ex-jogadores Carlos Alberto e Athirson. A transmissão tem o início previsto para às 20h45.