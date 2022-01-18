Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Saviola diz que Barcelona precisa esquecer Messi o mais rápido possível para seguir em frente
futebol

Saviola diz que Barcelona precisa esquecer Messi o mais rápido possível para seguir em frente

Argentino, que viu de perto a ascensão do atual vencedor da Bola de Ouro, fala também sobre a chegada de Xavi como treinador: 'A equipe está mostrando evolução'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jan 2022 às 15:42

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 15:42

A saída de Lionel Messi do Barcelona ainda segue rendendo assunto no Camp Nou. Com dificuldades para se reencontrar após a chegada do argentino ao Paris Saint-Germain, o ex-jogador Javier Saviola afirmou que o time catalão precisa superar a negociação o mais rápido possível.- Messi deixou um buraco tremendo e difícil de ser preenchido. O Barcelona deve tentar que isso o afete o menos possível e quanto mais cedo se esquecerem dele, melhor - declarou o compatriota de Lionel, que jogou no clube catalão entre 2001 e 2007, em entrevista à "Esports COPE".
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga
Outro ponto citado abordado pelo "Coelho", apelido que o ex-jogador tinha na época de profissional, foi sobre a chegada de Xavi Hernández. Saviola foi companheiro do novo treinador blaugrana e elogiou o comandante catalão.
+ Coutinho, campeões do Real Madrid, Antony, Evanílson… Os destaques brasileiros no fim de semana do futebol europeu
Crédito: SaviolaeMessijuntosnoBarcelonaemtreinoem2005(Foto:LLUISGENE/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A voz da filha que perdi está sendo honrada': as tragédias que o novo estatuto do paciente pretende evitar
Imagem de destaque
Governo demite presidente do INSS e servidora de carreira assume cargo
Imagem de destaque
Alckmin defende fim da escala 6x1 e diz que redução é tendência mundial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados