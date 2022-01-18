Saviola diz que Barcelona precisa esquecer Messi o mais rápido possível para seguir em frente

A saída de Lionel Messi do Barcelona ainda segue rendendo assunto no Camp Nou. Com dificuldades para se reencontrar após a chegada do argentino ao Paris Saint-Germain, o ex-jogador Javier Saviola afirmou que o time catalão precisa superar a negociação o mais rápido possível.- Messi deixou um buraco tremendo e difícil de ser preenchido. O Barcelona deve tentar que isso o afete o menos possível e quanto mais cedo se esquecerem dele, melhor - declarou o compatriota de Lionel, que jogou no clube catalão entre 2001 e 2007, em entrevista à "Esports COPE".