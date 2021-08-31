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Saúl Ñíguez, do Atlético de Madrid, assinará com o Chelsea por empréstimo com opção de compra

Meio-campista espanhol esteve próximo de ser envolvido em troca com Griezmann para o Barcelona, mas assinou com o Chelsea...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 18:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2021 às 18:08
Crédito: Reprodução / Instagram
O Chelsea acertou a contratação por empréstimo do meio-campista Saúl Ñíguez, do Atlético de Madrid. O jogador espanhol deixa a sua equipe para fechar com o time londrino, onde terá a opção de compra por 40 milhões de euros.
Veja a tabela da InglêsSegundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, da SkySports, o Chelsea fechou a contratação do meio-campista Saúl Ñíguez, do Atlético de Madrid. O jogador chegará ao clube londrino por empréstimo de uma temporada no valor de 5 milhões de euros.
Após o fim do período de empréstimo de Saúl Ñíguez, o Chelsea terá, no contrato feito com o Atlético de Madrid, uma opção de compra do jogador espanhol no valor de 40 milhões de euros (R$ 242,6 milhões de reais na cotação atual).
Saúl Ñíguez esteve perto de ser trocado pelo Atlético de Madrid para o Barcelona em uma negociação que levaria Antoine Griezmann para a equipe da capital espanhola, mas a transferência não avançou entre os dois clubes de LaLiga.
Revelado pelo Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez atuou em um total de 340 jogos pela equipe colchonera e marcou 43 gols.

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