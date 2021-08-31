Saúl Ñíguez, do Atlético de Madrid, assinará com o Chelsea por empréstimo com opção de compra

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O Chelsea acertou a contratação por empréstimo do meio-campista Saúl Ñíguez, do Atlético de Madrid. O jogador espanhol deixa a sua equipe para fechar com o time londrino, onde terá a opção de compra por 40 milhões de euros.

Veja a tabela da InglêsSegundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, da SkySports, o Chelsea fechou a contratação do meio-campista Saúl Ñíguez, do Atlético de Madrid. O jogador chegará ao clube londrino por empréstimo de uma temporada no valor de 5 milhões de euros.

Após o fim do período de empréstimo de Saúl Ñíguez, o Chelsea terá, no contrato feito com o Atlético de Madrid, uma opção de compra do jogador espanhol no valor de 40 milhões de euros (R$ 242,6 milhões de reais na cotação atual).

Saúl Ñíguez esteve perto de ser trocado pelo Atlético de Madrid para o Barcelona em uma negociação que levaria Antoine Griezmann para a equipe da capital espanhola, mas a transferência não avançou entre os dois clubes de LaLiga.