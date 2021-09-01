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futebol

Saúl explica motivo da saída do Atlético de Madrid para o Chelsea

Meio-campista afirmou que não estava satisfeito com o seu posicionamento na equipe de Diego Simeone e que busca novos desafios na Premier League...

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 11:54

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2021 às 11:54
Crédito: Reprodução / Instagram
O meia Saúl, recém-contratado pelo Chelsea, explicou sua saída do Atlético de Madrid em entrevista ao influencer Ibai Llanos, na Twitch. O atleta afirmou que não estava satisfeito com a sua função na equipe de Diego Simeone e que busca novos desafios na Inglaterra.- Eu conversei com Simeone. Venho atuando em diferentes posições há três temporadas. Eu devo tudo ao Diego, mas ele tem que pensar no grupo. Eu me vi preso em um lugar que não era meu. A opção do Chelsea é para sair da minha zona de conforto, um desafio. O Chelsea me prometeu que eu treinaria na minha posição.
> Veja a tabela da Premier League
Apesar de buscar uma nova oportunidade na carreira, Saúl admitiu que a saída do Atlético de Madrid foi uma das decisões mais difíceis de sua vida.
- Eu pedi ao Simeone e Miguel Ángel (CEO do Atlético) para treinar na minha posição. Eu entendi que ele recusou e a partir daí tomei a decisão. Estou aqui desde os meus 13 anos e é muito difícil. Foi a decisão mais difícil da minha vida.
A saída de Saúl também possibilitou o retorno de Antoine Griezmann para o Atlético de Madrid. E na Premier League, o espanhol deverá lutar por um lugar nos 11 de Thomas Tuchel, que conta com Kanté e Jorginho, dois dos melhores jogadores da Europa no último ano, no meio de campo.

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