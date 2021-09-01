Saúl explica motivo da saída do Atlético de Madrid para o Chelsea

Crédito: Reprodução / Instagram

O meia Saúl, recém-contratado pelo Chelsea, explicou sua saída do Atlético de Madrid em entrevista ao influencer Ibai Llanos, na Twitch. O atleta afirmou que não estava satisfeito com a sua função na equipe de Diego Simeone e que busca novos desafios na Inglaterra.- Eu conversei com Simeone. Venho atuando em diferentes posições há três temporadas. Eu devo tudo ao Diego, mas ele tem que pensar no grupo. Eu me vi preso em um lugar que não era meu. A opção do Chelsea é para sair da minha zona de conforto, um desafio. O Chelsea me prometeu que eu treinaria na minha posição.

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Apesar de buscar uma nova oportunidade na carreira, Saúl admitiu que a saída do Atlético de Madrid foi uma das decisões mais difíceis de sua vida.

- Eu pedi ao Simeone e Miguel Ángel (CEO do Atlético) para treinar na minha posição. Eu entendi que ele recusou e a partir daí tomei a decisão. Estou aqui desde os meus 13 anos e é muito difícil. Foi a decisão mais difícil da minha vida.