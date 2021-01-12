Saudade? Corinthians será o último clube de Série A a estrear em 2021

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O torcedor do Corinthians deve estar ansioso para ver o time entrar em campo nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Fluminense, pela 29ª rodada do Brasileirão-2020. Isso porque é o único clube da Série A que ainda não fez sua estreia em 2021. Os corintianos já assistiram a todos os seus concorrentes e rivais atuando neste ano novo e não veem a hora de torcer novamente.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Essa "demora" para estrear se deu por conta do adiamento do Dérbi com o Palmeiras, que aconteceria no última dia 6, pela 28ª rodada da competição nacional. A partida precisou ser remarcada para o dia 18 deste mês por conta da participação do rival na semifinal da Copa Libertadores, uma vez que a data inicial do clássico seria apenas um dia depois do duelo com o River Plate.

Além disso, o jogo com o Fluminense, pela 29ª rodada, estava previsto para acontecer no última final de semana, mas devido a uma solicitação da TV Globo, dona dos direitos de transmissão, o confronto foi adiado para esta quarta-feira, aumentando o tempo em que o Timão está longe dos gramados.E olha que faz bastante tempo mesmo. A última vez que o Alvinegro entrou em campo foi no dia 27 de dezembro, na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, no Nilton Santos. Ao todo, entre esse último duelo e o próximo compromisso, serão 17 dias de ausência dos gramados. Período que foi utilizado para quatro dias de descanso para o Réveillon, recuperação de atletas e treinamentos.

De lá para cá, todos os clubes da Série A do Brasileirão já fizeram suas estreias em 2021. O último deles foi o Atlético-MG, na última segunda-feira. O Galo também teve um jogo adiado por conta da Libertadores, já que enfrentaria o Santos na semana passada. Assim, acabou estreando somente na 29ª rodada, diante do Red Bull Bragantino, deixando o Corinthians como o último a estrear.

Esse tempo sem jogar veio justamente no momento em que o time e a torcida estavam embalados e empolgados com a boa fase, que trouxe seis jogos de invencibilidade e três vitórias consecutivas, fato até então inédito para a equipe no Brasileirão. Além disso, Cazares passou a ser o grande destaque individual, atendendo às expectativas com a sua contratação junto ao Atlético-MG.

O equatoriano teve participação direta em um terço dos gols marcados pelo Corinthians desde a chegada de Mancini. Foram cinco participações (um gol e quatro assistências) em 14 tentos corintianos no período. Assim, os torcedores esperam que não se perca esse embalo nesse retorno aos jogos e que o Timão siga nesse ritmo para buscar a tão sonhada vaga na Copa Libertadores.

Veja quando os outros clubes de Série A estrearam em 2021: