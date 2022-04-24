Sassuolo x Juventus: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

A Juventus viaja para encarar o Sassuolo nesta segunda-feira, às 15h45 (horário de Brasília), pelo Campeonato Italiano. A Velha Senhora busca se aproveitar da derrota da Roma para a Inter de Milão no último sábado e abrir oito pontos de vantagem e encaminhar sua vaga na próxima Champions League.PÉS NO CHÃO- Vai ser um jogo difícil, pois o Sassuolo vem de uma derrota. Eles são uma equipe técnica e em boa condição na classificação, não têm nada a perder. Ainda não estamos matematicamente na Champions League e, portanto, temos que ir devagar - declarou Massimiliano Allegri, técnico da Juventus.