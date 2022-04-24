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Sassuolo x Juventus: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

Velha Senhora busca abrir diferença de oito pontos para a Roma e se aproximar da Champions League...

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 09:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2022 às 09:36
A Juventus viaja para encarar o Sassuolo nesta segunda-feira, às 15h45 (horário de Brasília), pelo Campeonato Italiano. A Velha Senhora busca se aproveitar da derrota da Roma para a Inter de Milão no último sábado e abrir oito pontos de vantagem e encaminhar sua vaga na próxima Champions League.PÉS NO CHÃO- Vai ser um jogo difícil, pois o Sassuolo vem de uma derrota. Eles são uma equipe técnica e em boa condição na classificação, não têm nada a perder. Ainda não estamos matematicamente na Champions League e, portanto, temos que ir devagar - declarou Massimiliano Allegri, técnico da Juventus.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
ANO PARA ESQUECERApesar de estar próximo da classificação para a Liga dos Campeões, a Juventus não passa perto de disputar o título do Campeonato Italiano. O retorno de Allegri não surtiu o efeito desejado e a campanha é considerada decepcionante apesar de chegar na final da Copa da Itália.
FICHA TÉCNICA:Sassuolo x Juventus
Data e horário: 25/4/2022, às 15h45 (de Brasília)Local: Stadio Città del Tricolore, em Sassuolo (ITA)Onde assistir: ESPN 2 e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:SASSUOLO (Técnico: Alessio Dionisi)Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos; López e Frattesi; Berardi, Raspadori e Traore; Scamacca
Desfalques: Jeremy Toljan e Abdou Harroui (machucados)
JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro; Bernardeschi, Danilo, Zakaria e Rabiot; Dybala e Vlahovic
Desfalques: Arthur, Kaio Jorge, Marley Ake, Manuel Locatelli, Federico Chiesa e Weston McKennie (machucados)
Crédito: Juventusviveumatemporadairregular,masestápróximadevaganaChampionsLeague(MarcoBERTORELLO/AFP

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