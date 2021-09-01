Sassá se recupera no Cruzeiro, fala em sondagens, mas seguirá no Marítimo de Portugal

O atacante Sassá, de 27 anos, em breve voltará ao futebol português - após retornar ao Cruzeiro para tratar uma lesão no menisco - e cumprirá o contrato de empréstimo junto ao Marítimo, clube da primeira divisão nacional. O atleta recebeu sondagens do Cruzeiro e de outros clubes para o retorno, mas devido punição da FIFA, o clube não poderia registrar novos jogadores, a volta ao Brasil ficou arriscada. Com contrato vigente de empréstimo até o fim deste ano, assim como o vínculo com o Cruzeiro, o atacante viverá um fim de ano bastante importante para o futuro e sabe que deverá trabalhar duro para mostrar o futebol que o consagrou no Botafogo e nos primeiros anos de Cruzeiro. O atleta comentou sobre o retorno a Europa, se dizendo bastante focado em ajudar o clube português e querendo resgatar a alegria de jogar.- Este período lesionado foi um momento de muita reflexão para mim. Conversei bastante com os meus familiares e tenho uma oportunidade de ouro retornando ao Marítimo, clube que me recebeu super bem desde o primeiro dia. Estou muito motivado! Me sinto um "novo" Sassá, com a mesma fome daquele garoto que despontou no Botafogo, quero muito vencer e ajudar o Marítimo a conquistar os objetivos traçados no início da temporada - disse Sassá. O atleta continuará finalizando a recuperação na Toca da Raposa, em Minas Gerais, até ficar 100% recuperado da lesão ou até que o Marítimo solicite o retorno do jogador brasileiro, o que está um pouco complicado devido às restrições de passageiros vindo do Brasil.