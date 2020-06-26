Sasha não esconde ansiedade para volta dos treinos com bola no Santos: 'Saudade grande'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Um dos artilheiros do Santos antes da paralisação do futebol brasileiro, por conta da pandemia do novo coronavírus, o atacante Eduardo Sasha demonstrou expectativa para o retorno dos treinamentos, na próxima quarta-feira.

Desde a última terça-feira, os jogadores santistas estão realizando uma série de avaliações físicas, clínicas e fisiológicas antes do reinício das atividades com bola.E MAIS:Elenco do Santos realiza exames cardiológicos e escuta palestra de infectologistaEmpresado pelo Santos, Romário jogará pelo CuiabáHá 63 anos, Pelé assinava o seu primeiro contrato profissional com o SantosQuanto o Santos deixou de arrecadar com bilheteria durante a pandemia de COVID-19? DescubraApós início de testes físicos, Alison, do Santos, afirma: 'Eu me senti bem'Embora ansioso, Sasha entende a importância da cautela para que a retomada não prejudique a parte física dos atletas.

– Ainda falta uma semana para os treinos com bola, a saudade já está grande, mas o importante agora é todo mundo estar preparado para não sofrer com lesões quando os treinos começarem – disse o atacante ao site oficial do Santos.

Nesta quinta-feira, o elenco do Peixe foi submetido a exames cardiológicos, além de seguirem com os testes físicos e musculares. Antes das atividades do período da tarde, eles escutaram uma palestra concedida pelo Diretor Técnico do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, do Guarujá, o Dr. Gustavo Pasquarelli.

– No período da tarde seguimos com os testes físicos no gramado, além da palestra com o infectologista, que foi bem produtiva e esclarecemos algumas dúvidas – complementou o jogador.