Sasha diz que abriu mão de 90% dos valores do processo e explica saída

Crédito: Eduardo Carmim/Photo Premium

Agora jogador do Atlético-MG, o atacante Eduardo Sasha explicou sua saída do Santos e o processo que moveu contra o clube, em um comunicado publicado no seu Instagram. O atacante ressaltou o carinho da torcida, mas disse que tomou a atitude por promessas não cumpridas pela diretoria santista.

- Quero esclarecer que quando tomei a posição de entrar na justiça, nada teve a ver com a instituição Santos Futebol Clube, torcida ou cidade. Pelo contrário. Fui muito bem recebido no município pelo torcedor e tenho uma ótima relação com todo mundo no dia a dia do clube. A posição que tomei foi pela falta de respeito e de postura do presidente do clube, que fez promessas e não as cumpriu - escreveu o jogador. Sasha também revelou que abriu mão de 90% dos valores que teria direito a receber no processo, para poder sair do Santos pela porta da frente e não em litígio. Além disso, ele afirmou que preferiu fazer o acordo judicial para não deixar o Santos 'na mão' pela saída dele.

- Meus advogados sempre me passaram a situação muito clara e me informaram que eu teria êxito no final de toda essa pendência jurídica. Porém, como o Santos é vítima nessa história, eu decidi abrir mão de cerca de 90% do que teria direito de receber na ação para poder deixar no clube recursos de minha venda, que espero que auxiliem a quitar pendências existentes, principalmente com meus ex-companheiros, isso porque respeito a instituição e quero sair de lá pelas portas da frente e não em litígio - afirmou.

O time mineiro irá pagar 1,5 milhão de euros (cerca de de R$ 10 milhões) para contar com Sasha durante quatro anos. Pelo Santos foram 104 partidas com 23 gols anotados, sendo 14 deles no Brasileirão de 2019, sob comando de Sampaoli.