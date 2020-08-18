Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sasha diz que abriu mão de 90% dos valores do processo e explica saída

Em nota oficial divulgada em seu Instagram, o atacante criticou a diretoria e ressaltou o carinho da torcida santista. Jogador irá defender o Atlético-MG nesta temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2020 às 13:56

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 13:56

Crédito: Eduardo Carmim/Photo Premium
Agora jogador do Atlético-MG, o atacante Eduardo Sasha explicou sua saída do Santos e o processo que moveu contra o clube, em um comunicado publicado no seu Instagram. O atacante ressaltou o carinho da torcida, mas disse que tomou a atitude por promessas não cumpridas pela diretoria santista.
- Quero esclarecer que quando tomei a posição de entrar na justiça, nada teve a ver com a instituição Santos Futebol Clube, torcida ou cidade. Pelo contrário. Fui muito bem recebido no município pelo torcedor e tenho uma ótima relação com todo mundo no dia a dia do clube. A posição que tomei foi pela falta de respeito e de postura do presidente do clube, que fez promessas e não as cumpriu - escreveu o jogador. Sasha também revelou que abriu mão de 90% dos valores que teria direito a receber no processo, para poder sair do Santos pela porta da frente e não em litígio. Além disso, ele afirmou que preferiu fazer o acordo judicial para não deixar o Santos 'na mão' pela saída dele.
- Meus advogados sempre me passaram a situação muito clara e me informaram que eu teria êxito no final de toda essa pendência jurídica. Porém, como o Santos é vítima nessa história, eu decidi abrir mão de cerca de 90% do que teria direito de receber na ação para poder deixar no clube recursos de minha venda, que espero que auxiliem a quitar pendências existentes, principalmente com meus ex-companheiros, isso porque respeito a instituição e quero sair de lá pelas portas da frente e não em litígio - afirmou.
O time mineiro irá pagar 1,5 milhão de euros (cerca de de R$ 10 milhões) para contar com Sasha durante quatro anos. Pelo Santos foram 104 partidas com 23 gols anotados, sendo 14 deles no Brasileirão de 2019, sob comando de Sampaoli.
Veja o post do jogador no Instagram

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados