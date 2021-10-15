Sarrafiore fala sobre renovação com o Vasco: 'Feliz e orgulhoso de continuar vestindo essa camisa'

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O argentino Martín Sarrafiore passou por uma cirurgia, no Hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, na noite de quinta-feira. O atleta sofreu uma lesão no cruzado anterior do joelho esquerdo no duelo contra o Confiança, em Sergipe. O Vasco anunciou que irá renovar o empréstimo do jogador junto ao Internacional até 31 de dezembro de 2022.

Mesmo sentindo dor, o argentino permaneceu em campo até o fim da partida e deixou o campo chorando. Após o anúncio, ele postou um stories em seu perfil oficial no Instagram, que está orgulhoso de continuar a defender o time da Cruz de Malta. Além disso, publicou uma foto no hospital depois do procedimento cirúrgico.

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- Feliz e orgulhoso de continuar vestindo essa camisa. Obrigado, Vasco da Gama, pela confiança - disse o atleta.

Vale destacar que a cirurgia foi bem-sucedida, e Sarrafiore tem previsão de alta para esta sexta-feira. Na segunda, ele irá se reapresentar no CT Moacyr Barbosa para dar sequência ao tratamento. O jogador fez questão de realizar o procedimento com os profissionais do Vasco, o que foi aceito pelo Internacional, clube no qual o atleta pertence.

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