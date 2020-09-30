Saravia rompe ligamento do joelho, vai passar por cirurgia e desfalca o Inter até 2021

A bruxa está literalmente solta dentro do Internacional. Se não bastasse a série de quatro jogos sem vencer, o técnico Eduardo Coudet foi comunicado que o lateral-direito Renzo Saravia está fora da temporada por conta de uma lesão no joelho.De acordo com o departamento de comunicação do Inter, o argentino teve uma ruptura do ligamento cruzado do joelho direito e terá que passar por cirurgia. O seu retorno é previsto para 2021.
No lance da lesão, Saravia teve um toque no local após driblar um adversário e caiu no chão. O atleta tentou continuar na partida, mas a dor falou mais alto e ele precisou sair.
Indicado por Coudet no começo do ano, o argentino chegou repleto de expectativa e disputou apenas 16 partidas.