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Saravia rompe ligamento do joelho, vai passar por cirurgia e desfalca o Inter até 2021

Lesão ocorreu na noite da última terça-feira durante o jogo do Colorado com o América de Cali...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 16:17

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 16:17
Crédito: Divulgação/Internacional
A bruxa está literalmente solta dentro do Internacional. Se não bastasse a série de quatro jogos sem vencer, o técnico Eduardo Coudet foi comunicado que o lateral-direito Renzo Saravia está fora da temporada por conta de uma lesão no joelho.De acordo com o departamento de comunicação do Inter, o argentino teve uma ruptura do ligamento cruzado do joelho direito e terá que passar por cirurgia. O seu retorno é previsto para 2021.
No lance da lesão, Saravia teve um toque no local após driblar um adversário e caiu no chão. O atleta tentou continuar na partida, mas a dor falou mais alto e ele precisou sair.
Indicado por Coudet no começo do ano, o argentino chegou repleto de expectativa e disputou apenas 16 partidas.

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