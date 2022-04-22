Saravia deixa jogo contra Corinthians no passado e destaca união do Botafogo: 'Todos somos importantes'

A chave parece que começa a virar no Botafogo. O clube engatou duas vitórias seguidas - e, melhor, com duas atuações destacáveis. Após a derrota para o Corinthians na estreia do Brasileirão, Renzo Saravia quer deixar aquele duelo no passado. O argentino deu entrevista no Espaço Lonier na manhã desta sexta-feira.+ Presidente Jair Bolsonaro vai ao Mané Garrincha e assiste goleada do Botafogo na Copa do Brasil

– Estou muito feliz de estar aqui e fazer parte desse projeto. No jogo contra o Corinthians haviam muitos titulares novos, não nos conhecíamos muito, pouco tempo juntos... Depois de alguns dias de trabalho com o Mister fomos melhorando. Agora os resultados estão vindo, fico feliz e vamos continuar trabalhando para seguir melhorando - analisou o lateral.

A evolução do time nos últimos jogos passa muito por Luís Castro, garante Saravia. A exigência do português nos treinamentos pode até cansar os jogadores, mas o resultado tem aparecido dentro de campo.

– Mister é um treinador muito exigente, quer sempre tirar o melhor de cada jogador. Fico feliz por melhorar a cada dia. Ele quer sempre que deixemos tudo dentro de campo e é isso que tentamos fazer. As vezes a intensidade é puxada, mas com o tempo seremos uma equipe muito intensa, forte e tático como ele busca - afirmou.

Fora das quatro linhas, a relação tem se baseado na "Família Botafogo". O termo é citado com exaustão pelo treinador. Saravia deu mais detalhes sobre como o comandante entende essa questão.

– Isso tem marcado muito ele em todos os sentidos. É importante para ele, jogadores e pessoas do dia a dia, gente do clube, pessoal da fisioterapia que trabalha para o melhor do clube. É saber que todos somos importantes, todos andamos para o mesmo lado, para o mesmo objetivo - completou.MAIS DECLARAÇÕES DE RENZO SARAVIA

Pressão alta no adversário– Era o que o mister queria, marcar o rival mais à frente e nós conseguimos fazer. Creio que estamos melhorando nesse sentido, ele pede que joguemos da mesma maneira tanto de mandante quanto visitante. Com o decorrer dos treinamentos vamos melhorando e tentar ser essa equipe que o mister pede.

Torcida em Brasília– É um prazer representar a camisa do Botafogo, toda vez que jogamos como visitantes temos muito visitantes, muito feliz. Estamos acompanhando e com a esperança de estar no caminho certo.

Participação– Muito feliz com os jogadores falando do amor e carinho da torcida com a gente. Somos todos uma família e queremos o melhor para o Botafogo, creio que os resultados positivos vão continuar.

Atlético-GO– Sempre é importante ganhar, estamos entusiasmados. Sabemos o que essa camisa representa e temos uma partida muito importante. É preciso melhor cada vez mais para conseguir o resultado positivo.

Novas peças do elenco– Feliz, sabemos que o Botafogo está em um processo de reconstrução. Estou entusiasmado, chegaram jogadores de alto nível. Estou trabalhando para continuar somando partidas.

Rio de Janeiro– Estou aqui há pouco tempo, mas há a qualidade das pessoas do Brasil, sempre alegres e felizes, claro que tem a cobrança de estar em uma equipe grande. Seguramente com o tempo vou conhecer a cidade e estarei mais ambientado com o Rio.

Daniel Borges na esquerda– Dani é um jogador muito bom, tem muitas qualidades, está demonstrando partida a partida que pode jogar na direita ou na esquerda. Isso mostra a potência da equipe, potência que todos precisam melhorar e estar bem, é preciso trabalhar para estar bem.

Estreia dos reforços– Isso mostra a qualidade da equipe, que colocam a camisa e fazem da melhor maneira. Estamos melhorando como grupo, temos alto nível em todas as posições. Temos que seguir trabalhando muito forte para seguir nas posições, isso gera uma competição forte e saída para levar o Botafogo ao mais alto.