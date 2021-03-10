Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Raimundo-RR x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

A Raposa inicia sua jornada na Copa do Brasil 2021 contra o mesmo rival da temporada passada, quando suou para conseguir avançar na competição...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 19:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 19:28
Crédito: Reprodução
O Cruzeiro incia sua caminhada na Copa do Brasil 2021 nesta quinta-feira, às 19h15, contra São Raimundo-RR, no Estádio Canarinho, em Boa Vista, pela primeira fase do maior mata-mata nacional. A equipe mineira vai reencontrar o time de Roraima na competição na mesma fase de 2020. O Cruzeiro conseguiu avançar no torneio com um suado empate por 2 a 2. A Raposa terá mais uma vez o benefício de precisar apenas empatar para passar de fase. Com um time bem modificado em relação a 2020, o time mineiro está em um momento menos turbulento do que na partida do ano passado. O “Mundão” não terá o seu treinador no gramado, Chiquinho Viana, que está com Covid-19 e até foi internado para se recuperar da doença. Beto Vieira ficará no banco da equipe roraimense. No Cruzeiro são várias ausências. Stênio e Weverton com Covid-19, Manoel, com dores musculares e Paulo, resolvendo problemas particulares, não viajaram para Boa Vista e desfalcam os mineiros. FICHA TÉCNICA DA PARTIDASÃO RAIMINDO-RR X CRUZEIROData: 11 de março de 2021Horário: 19h15 (de Brasília)Local: Estádio Canarinho,em Boa Vista(RR)Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Luiz Alberto Andrini Nogueira (ambos de SP)Onde assistir: SporTVOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM. São Raimundo-RR (Técnico: Beto Vieira)​Ricardo; Fernandinho, Edson, Vicente e André Arruda; Poroca, Feliphinho, Ygor e Rian; Ribinha e Stanley. Desfalque: Chiquinho Viana-Treinador(Covid-19) CRUZEIRO(Técnico: Felipe Conceição)​Fábio; Raúl Cáceres; Ramon, Eduardo Brock e Alan Ruschel; Adriano, Matheus Barbosa e Claudinho; Airton (Felipe Augusto), William Pottker (Bruno José) e Rafael Sobis. Desfalques: Stênio e Weverton (Covid-19), Paulo (liberado para assuntos particulares) e Manoel (dores musculares)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Complexo logístico Campo Log 2, em Cercado da Pedra, na Serra
Fim dos incentivos: ES analisa uso do Fundo Soberano para manter atividade econômica
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados