São Raimundo-RR x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O Cruzeiro incia sua caminhada na Copa do Brasil 2021 nesta quinta-feira, às 19h15, contra São Raimundo-RR, no Estádio Canarinho, em Boa Vista, pela primeira fase do maior mata-mata nacional. A equipe mineira vai reencontrar o time de Roraima na competição na mesma fase de 2020. O Cruzeiro conseguiu avançar no torneio com um suado empate por 2 a 2. A Raposa terá mais uma vez o benefício de precisar apenas empatar para passar de fase. Com um time bem modificado em relação a 2020, o time mineiro está em um momento menos turbulento do que na partida do ano passado. O “Mundão” não terá o seu treinador no gramado, Chiquinho Viana, que está com Covid-19 e até foi internado para se recuperar da doença. Beto Vieira ficará no banco da equipe roraimense. No Cruzeiro são várias ausências. Stênio e Weverton com Covid-19, Manoel, com dores musculares e Paulo, resolvendo problemas particulares, não viajaram para Boa Vista e desfalcam os mineiros. FICHA TÉCNICA DA PARTIDASÃO RAIMINDO-RR X CRUZEIROData: 11 de março de 2021Horário: 19h15 (de Brasília)Local: Estádio Canarinho,em Boa Vista(RR)Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Luiz Alberto Andrini Nogueira (ambos de SP)Onde assistir: SporTVOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM. São Raimundo-RR (Técnico: Beto Vieira)​Ricardo; Fernandinho, Edson, Vicente e André Arruda; Poroca, Feliphinho, Ygor e Rian; Ribinha e Stanley. Desfalque: Chiquinho Viana-Treinador(Covid-19) CRUZEIRO(Técnico: Felipe Conceição)​Fábio; Raúl Cáceres; Ramon, Eduardo Brock e Alan Ruschel; Adriano, Matheus Barbosa e Claudinho; Airton (Felipe Augusto), William Pottker (Bruno José) e Rafael Sobis. Desfalques: Stênio e Weverton (Covid-19), Paulo (liberado para assuntos particulares) e Manoel (dores musculares)