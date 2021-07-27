São Paulo x Vasco: confira as prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao jogo

Crédito: Maurício Rummens / Agência Lancepress!

São Paulo e Vasco iniciam a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi. Na terceira fase da competição, o Tricolor eliminou o 4 de Julho-PI, enquanto o Cruz-Maltino passou pelo Boavista. O Tricolor quer se recuperar da goleada sofrida para o Flamengo, por 5 a 1, no Maracanã, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Para isso, o técnico Hernán Crespo pode contar com o retorno do volante Luan, que se recupera de um trauma na perna esquerda e treinou com o elenco.

Além do possível retorno do camisa 13, uma dupla importante volta. O zagueiro Léo, que cumpriu suspensão no Brasileiro e o atacante Rigoni. Ambos devem começar a partida como titulares. As dúvidas estão na lateral-esquerda e no meio-campo. Na ala, Reinaldo e Welington disputam posição, enquanto no meio, a incógnita é entre Liziero e Benítez.

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É hora das oitavas de final! Relembre as campanhas do São Paulo na Copa do BrasilJá o Vasco quer aproveitar o bom momento após a goleada por 4 a 1 sobre o Guarani, pela Série B. A chegada do técnico Lisca parece ter dado um novo ânimo ao time, que não contará com o lateral-esquerdo Riquelme e o volante Michel, ambos lesionados. Além deles, o atacante Daniel Amorim não pode jogar a Copa do Brasil pelo Cruz-Maltino por ter atuado nesta edição pela Tombense.

Em compensação, três jogadores voltam a serem relacionados pelo técnico Lisca: os volantes Andrey e Romulo, e o meia MT. Os dois primeiros estavam lesionados, enquanto o último cumpriu suspensão diante do Guarani.

SÃO PAULO X VASCOLocal: Estádio do MorumbiData e horário: 27 de julho de 2021, às 21h30Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Bruno Raphael Pires (GO)VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)Onde acompanhar: TV Globo, SporTV, Premiere, Tempo Real e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte

SÃO PAULOVolpi, Arboleda, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Rodrigo Nestor (Luan), Benítez (Liziero), Gabriel Sara e Wellington (Reinaldo); Rigoni e Marquinhos. Técnico: Hernán CrespoDesfalques: William e Eder (lesionados), Luciano (dúvida) e Daniel Alves (convocado para a seleção olímpica)Suspensos: -Pendurados: -