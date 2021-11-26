São Paulo x Sport: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Neste sábado (27), às 21h30, São Paulo e Sport se enfrentam pela 36ª rodada do Brasileirão, no Morumbi. O São Paulo é o 14º colocado, com 42 pontos, enquanto o Leão é o 19º, com 33 pontos. Para o duelo, mais de 20 mil ingressos foram vendidos. Para essa partida, o São Paulo terá o retorno do atacante Eder, que cumpriu suspensão no empate contra o Athletico-PR, no Morumbi. Ele deve ser opção de Rogério Ceni no banco de reservas.
O time também tem desfalques, como os atacantes Luciano, que passou por uma cirurgia no punho. Além deles, Luan, William, Walce e Galeano, lesionados, não jogam.
Já o Sport em desfalque por questão contratual: Trellez, emprestado pelo São Paulo, não pode jogar. Os atacantes Leandro Barcia e Everaldo, lesionados, também não jogam.
O Leão quer a vitória para se manter vivo na briga contra o rebaixamento. Se perder, o clube pernambucano praticamente dá adeus à Série A. No último treino antes do embarque para a capital paulista, a torcida marcou presença na Ilha do Retiro.
Veja todas as informações sobre a partida
SÃO PAULO X SPORTLocal: Morumbi, em São Paulo (SP)Data/Horário: 27/11/2021, às 21h30Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)Onde acompanhar: SporTV (menos SP), Premiere e Tempo Real na parceria LANCE!/Voz do Esporte
SÃO PAULOVolpi; Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara e Marquinhos; Rigoni e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.
Desfalques: Luciano, Luan, William, Walce e Galeano (lesionados)Suspensos: -Pendurados: Benítez, Liziero, Arboleda, Gabriel, Marquinhos, Luan e LucianoVolta de suspensão: Eder (3º Amarelo)
SPORTMailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Ronaldo Henrique, Hernanes, Everton Felipe, Gustavo Oliveira e Luciano Juba; Paulinho Moccelin (Mikael). Técnico: Gustavo Florentín.
Desfalques: Leandro Barcia e Everaldo (lesionados), Tréllez (questão contratual)Pendurados: Mailson, Luciano Juba, Ronaldo, Paulinho Moccelin e Tréllez Volta de suspensão: -