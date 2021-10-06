São Paulo x Santos: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Divulgação/Santos FC

Nesta quinta-feira (7), o São Paulo recebe o Santos no Morumbi em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marca o primeiro clássico com a volta da torcida nos estádios brasileiros, além de ser o primeiro jogo do Tricolor com sua torcida no Morumbi desde o início das medidas restritivas em combate à pandemia de Covid-19.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Com a torcida de volta aos estádios no Estado de São Paulo, somente 30% da capacidade do estádio é permitida para o clássico.

Além da rivalidade, estão em jogo pontos importantes na tabela, marcando uma disputa importante na parte de baixo da tabela. Com 28 pontos somados, o São Paulo é o 13º colocado, enquanto o Santos ocupa a 16ª colocação, com 24 pontos conquistados.

Entretanto, o Peixe tem um jogo a menos, podendo ultrapassar o Tricolor caso vença o clássico e a partida atrasa da 23ª rodada, contra o Fluminense. Com a derrota do Bahia na última terça-feira (5), contra o Corinthians, o alvinegro tem apenas o Grêmio como ameaça de um possível ingresso no Z4.

O São Paulo vive um jogo crucial. Uma vitória pode significar o alívio na tabela, afastando o time da parte de baixo. Enquanto isso, uma derrota pode aproximar a equipe da zona de rebaixamento e fazer outros adversários a ultrapassarem, o que pode ser perigoso. Além disso, Hernán Crespo vive dias difíceis no clube, sofrendo bastante pressão devido ao rendimento ruim da equipe nos últimos jogos.

Para o confronto, o treinador contou com a volta de Orejuela durante os treinos, mas o atleta deve, segundo o Globo Esporte, ficar de fora da lista de relacionados. Assim, com Galeano suspenso e Igor Vinícius em recuperação de pancada no olho, o Tricolor não terá um lateral direito para o jogo. Igor Gomes é o favorito para a função.

O time também não contará com Arboleda, convocado para a seleção equatoriana, mas deve ter a volta de Benítez entre os relacionados.O Santos também vive um momento muito difícil. Além da posição frágil na tabela, o time tem uma sequência de oito jogos sem vencer no campeonato. Foram cinco empates e três derrotas neste período. A última vitória da equipe foi contra a Chapecoense, no dia primeiro de agosto, pela 14ª rodada do Brasileirão. O último jogo do Peixe foi contra o Juventude, fora de casa, e terminou em derrota por 3 a 0.

SÃO PAULO X SANTOS Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)Data e horário: 7 de outubro de 2021, às 18h30Árbitro: Raphael Claus (SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP), Evandro de Melo Lima (SP) e Matheus Delgado Candançan (SP) (Quarto árbitro)VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)Onde acompanhar: Premiere, Tempo Real e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte.

SÃO PAULOTiago Volpi, Igor Gomes (Bruno Alves), Miranda, Léo e Reinaldo; Luan, Liziero, Nestor e Gabriel Sara (Calleri); Rigoni e Luciano.Técnico: Hernán CrespoDesfalques: Galeano (suspenso), Igor Vinicius (recuperando-se de pancada no olho), William (lesionado) e Arboleda (seleção equatoriana).