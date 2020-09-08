São Paulo x RB Bragantino: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: São Paulo vem embalado pela última vitória de virada sobre o Fluminense (Rubens Chiri/saopaulofc.net

O embalado São Paulo vai em busca de sua segunda vitória seguida nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), diante do frágil Red Bull Bragantino, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá no estádio do Morumbi, sem torcida.

Neste momento, o time comandado pelo técnico Fernando Diniz é o segundo colocado na tabela, com 16 pontos conquistados, e pode chegar à liderança caso vença - o Internacional enfrenta o Ceará somente na quinta-feira. Do outro lado, o Massa Bruta é apenas o 19º colocado, com seis pontos.

Suspenso por conta do terceiro amarelo, Igor Vinícius está fora da lateral-direita e, por isso, Juanfran deve voltar à titularidade. Pablo, machucado, segue fora do duelo. Luciano e Brenner, responsáveis por uma melhora no ataque são-paulino nas últimas rodadas, podem aparecer juntos na escalação.Do outro lado do gramado, o Bragantino vem de derrota de virada para o Palmeiras por 2 a 1. Na ocasião, Morato foi expulso e, por isso, está fora do duelo. Ele é a única baixa do treinador Mauricio Barbieri, que terá à disposição o meia Tomas Cuello, que foi contratado junto ao Atlético de Tucumán.

FICHA TÉCNICA:SÃO PAULO X BRAGANTINO Estádio: Morumbi, São Paulo (SP) Data e horário: 9 de setembro de 2020, às 19H15Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)Árbitro de vídeo: Jose Claudio Rocha Filho (SP)Onde ver: Premiere e Tempo Real do LANCE!

SÃO PAULO: Tiago Volpi, Juanfran, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Gabriel Sara e Hernanes; Vitor Bueno, Luciano, Paulinho Boia (Brenner). Técnico: Fernando Diniz.Desfalques: Walce, Rojas, Pablo e Daniel Alves (machucados) e Igor Vinícius (suspenso)