São Paulo x Palmeiras: veja as prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela semifinal da Copinha

São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste sábado, às 19h, na Arena Barueri, em duelo único e válido pela fase semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Choque-Rei contará com a presença apenas da torcida do Tricolor, que teve a melhor campanha no torneio.
O São Paulo tem 100% de aproveitamento por ter vencido todos os sete jogos disputados até o momento, marcando 21 gols e sofrendo quatro. O Verdão não fica muito atrás: o time venceu seis confrontos e empatou um, ainda na fase de grupos, quando já estava classificado. Foram 24 gols a favor e cinco contra.
Pelo lado são-paulino, Caio e Vitinho são o principais destaques da equipe comandada pelo técnico Alex. Já pelo Verdão, Endrick, de apenas 15 anos, que marcou um golaço de bicicleta no último confronto, vem enchendo os olhos da torcida palmeirense.
Para chegar à fase semifinal da competição, o São Paulo eliminou o Cruzeiro, por 2 a 1, enquanto o Palmeiras goleou o Oeste, por 5 a 2.O Tricolor já venceu a Copinha quatro vezes: 1994, 2000, 2010 e 2019. O Alviverde tenta sua primeira taça em 2022. Quem vencer garante vaga na final, que será disputada no dia 25.SÃO PAULO x PALMEIRAS
Data e hora: 22 de janeiro de 2022, às 19h (Horário de Brasília)Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)Árbitro: Matheus Delgado CandançanAuxiliares: Daniel Luís Marques e José Lucas Candido de SouzaTransmissão: SporTV
SÃO PAULO: Young, Nathan, Beraldo, Guilherme e Pablo; Léo, Caio, Luiz Henrique e Vitinho; Petri e Maioli. Técnico: Alex.