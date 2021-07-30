São Paulo x Palmeiras: saiba como assistir ao clássico pelo Brasileirão

Em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste sábado (31), às 19hs (horário de Brasília), no Estádio do Morumbi, em São Paulo.Líder do Brasileirão com 31 pontos conquistados, o Verdão vem de vitória sobre o Fluminense por 1 a 0, no Allianz Parque. Já o rival, por sua vez, está na zona de rebaixamento, na 17ª posição da competição nacional com 11 pontos e, na última rodada, foi derrotado para o Flamengo por 5 a 1, no Maracanã.