futebol

São Paulo x Palmeiras: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (10), às 21h30, no Morumbi, pela partida de ida das quartas de final da Libertadores. Choque-Rei vale vaga na semifinal do torneio...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 20:10

LanceNet

Crédito: Cesar Greco / Palmeiras
Nesta terça-feira (10), São Paulo e Palmeiras se enfrentam às 21h30, pela partida de ida das quartas de final da Libertadores. Em um clássico crucial para a temporada das duas equipes, o duelo terá seu primeiro capítulo no Morumbi, com dois times chegando em momentos bem diferentes na temporada.CONFIRA OS CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAL DA LIBERTADORES DE 2021
O São Paulo vai para o confronto com retrospecto muito bom nos mata-matas, mas que deixa a desejar nos pontos corridos do Brasileirão. Vivo na Copa do Brasil e na Libertadores e campeão paulista, o time saiu da zona de rebaixamento na última rodada do Campeonato Brasileiro, mas segue na parte de baixo da tabela.
No Campeonato Paulista, o Choque-Rei decidiu a final e terminou em triunfo são-paulino, após o empate por 0 a 0 no Allianz Parque e a vitória do Tricolor por 2 a 0 no Morumbi. Na fase de grupos da competição, o São Paulo venceu o Palmeiras fora de casa por 1 a 0.
Embalado pelo bom retrospecto em clássicos, o São Paulo chega motivado após vencer o Athlético Paranaense fora de casa, no último sábado (7), vitória que tirou o time da zona de rebaixamento.
O Tricolor conta, também, com a volta de Daniel Alves, que defendeu a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos e pode ser escalado por Hernán Crespo. Além dele, o zagueiro Arboleda está de volta ao elenco após se recuperar de uma contratura muscular.
O Palmeiras, por sua vez, vem de uma derrota em casa para o Fortaleza, por 3 a 2, que acabou custando a perda da liderança do Campeonato Brasileiro para o Atlético-MG. O técnico Abel Ferreira terá força máxima no Morumbi.
Confira as principais informações da partida: SÃO PAULO X PALMEIRASLocal: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)Data e horário: 10 de agosto de 2021, às 21h30Árbitro: Nestor Pitana (ARG)VAR: Julio Bascuñán (CHI)Onde acompanhar: SBT e Fox Sports. Tempo Real e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte
SÃO PAULOTiago Volpi; Arboleda (Bruno Alves), Miranda e Léo; Welington, Luan, Liziero, Benítez e Igor Vinícius (Daniel Alves); Rigoni e Pablo. Técnico: Hernán CrespoDesfalques: Marquinhos, Eder, William e Luciano (lesionados)
PALMEIRAS​Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez (Renan); Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga (Dudu); Wesley e Willian (Luiz Adriano). Técnico: Abel Ferreira

