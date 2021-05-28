São Paulo x Fluminense: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Lucas Merçon

São Paulo e Fluminense se enfrentam neste sábado (29), na partida de estreia do Campeonato Brasileiro de 2021. A bola rola a partir das 21h, no Morumbi, e as duas equipes chegam embaladas e com força total para o confronto.CONFIRA OS PRIMEIROS 10 JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO DE 2021!

Atual campeão do Paulistão, o São Paulo começar o Brasileirão com a moral no topo, encerrando o jejum de títulos de mais de oito anos. No meio da semana, a vitória por 3 a 0 contra o Sporting Crital, do Peru, pela Libertadores, manteve a boa fase que vive a equipe de Hernán Crespo.

Com o bom momento e confiança, o Tricolor Paulista chega como um dos times favoritos para a disputa pela taça do Brasileirão. Para a partida de estreia da competição, a equipe deve entrar em campo com força total, escalando o elenco titular.

Entretanto, Crespo terá três desfalques. Daniel Alves e Benítez ficarão de fora do jogo por lesão, enquanto Arboleda ficará de fora por estar afastado, em isolamento, após ser flagrado numa balada clandestina. O jogador ficará de fora das atividades até a garantia de que não contraiu a Covid-19 e já pagou uma multa ao clube pelo ocorrido.Do outro lado, o Fluminense também chega embalado e em bom momento para a primeira partida do Campeonato Brasileiro.

Depois de uma vitória histórica diante do River Plate (ARG) e da classificação às oitavas de final da Libertadores, o Fluminense deixou para trás a derrota na final do Campeonato Carioca e quer fazer novamente uma boa campanha no Brasileirão. O técnico Roger Machado terá força máxima para a estreia.

SÃO PAULO X FLUMINENSELocal: Morumbi, São Paulo (SP)Data e horário: 29 de maio de 2021, às 21hÁrbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Lucas Canetto Bellote (SP)VAR: Adriano Milczvski (PR)Onde acompanhar: SporTV e Premiere, Tempo Real e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte

SÃO PAULOTiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinícius, Luan, Liziero, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano e Pablo.Técnico: Hernán Crespo.Desfalques: Daniel Alves (lesão no joelho), Martín Benítez (estiramento na coxa) e Arboleda (afastado após participar de aglomeração).