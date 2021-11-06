São Paulo x Bahia: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Rubens Chiri / São Paulo

Neste domingo (7), Bahia e São Paulo se enfrentam na Arena Fonte Nova, às 18h15, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em uma partida importante para a sequência das duas equipes, os tricolores têm missões diferentes que definirão seus objetivos na reta final da competição.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Em briga séria contra o rebaixamento, o Bahia pode ganhar tranquilidade caso vença o São Paulo. Atualmente na 16ª posição, o time está somente três pontos à frente da zona de rebaixamento. Uma vitória pode significar, dependendo da soma de resultados, uma distância de seis pontos, suficiente para amenizar a situação da equipe.

Desde a chegada de Guto Ferreira, o time subiu de rendimento. Em sua terceira passagem pelo clube, o treinador estreou com uma vitória fora de casa diante do Athletico-PR, por 2 a 0, e soma duas vitórias e quatro empates nas primeiras seis partidas em que comandou o Esquadrão de Aço, estando invicto. Diante do Tricolor paulista, o treinador busca manter sua invencibilidade pelo Bahia.

Do outro lado, outro treinador que está em início de trabalho. Rogério Ceni chega ao seu quinto jogo no comando do São Paulo. O técnico conquistou duas vitórias, um empate e uma derrota até o momento.

Contra o Bahia, o São Paulo busca se distanciar de vez da zona de rebaixamento e se colocar efetivamente na briga por uma vaga na zona de classificação para a Libertadores. O time paulista é o atual 12º colocado, com 37 pontos, sete acima do Z4 e sete atrás do G6. Assim, uma vitória deve guiar os objetivos do time na reta final da competição.Para o jogo diante do Bahia, Ceni tem algumas dores de cabeça na escalação. Com o retorno de Calleri, o treinador tem Luciano, Rigoni e Calleri à sua disposição pela primeira vez desde que retornou ao clube. Luan segue em recuperação e desfalca a equipe.

BAHIA X SÃO PAULOLocal: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)Data/Horário: 07/11/2021, às 18h15Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Junior (DF)VAR: Wagner Reway (PB)Onde acompanhar: Premiere e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte

SÃO PAULOTiago Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Orejuela, Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Reinaldo; Rigoni e Luciano (Calleri). Técnico: Rogério Ceni.Desfalques: William, Galeano e Luan (lesionados)Suspensos: -Pendurados: Arboleda, Gabriel Neves, Marquinhos, Welington, Rigoni, Luan, Luciano, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor