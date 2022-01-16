São Paulo vence o São Caetano por 3 a 0 e garante vaga nas oitavas de final da Copinha

O São Paulo eliminou mais um. Desta vez, o time bateu o São Caetano por 3 a 0 na noite deste sábado (15) e se classificou para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Caio e Vitinho (duas vezes) marcaram os gols da vitória do Tricolor, que agora vai enfrentar o Vasco na próxima segunda-feira (17). Esta foi a quinta vitória do time do Morumbi, que tem 100% de aproveitamento no torneio.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022Primeiro tempo

O São Paulo entrou em campo disposto a repetir o feito do duelo passado, quando matou o jogo ainda no primeiro tempo. Desta vez, o time comandado por Alex foi ainda mais rápido: Caio precisou de apenas um minuto para abrir o marcador no Anacleto Campanella. O atacante recebeu passe de Vitinho, invadiu a área e bateu colocado.

O Azulão sentiu a pressão e passou a errar lances bobos. O Tricolor, por sua vez, movimentava-se bem em busca de aumentar o placar e, aos 23', foi a vez de Vitinho balançar a rede. Caio tabelou com Nathan, que cruzou rasteiro para Vitinho só empurrar a bola dentro da meta.

Minutos depois de sofrer o segundo tento, o São Caetano tentou reagir, com Lobato, que obrigou o goleiro Leandro a se esticar todo para defender o chute. Aos 39', Vitinho ainda marcou mais um, mas a arbitragem assinalou posição irregular. Talles também tentou ampliar, mas não teve sucesso.Etapa final

Assim como terminou o primeiro tempo, o Tricolor voltou com gás. Em apenas um minuto, Vitinho fez o goleiro Max trabalhar e, dois minutos depois, foi a vez de João Adriano assustar a meta adversária. O Azulão tentou reagir com Ney Bahia em cobrança de falta, mas a bola passou por cima do gol.

Aos 21', Vitinho marcou o terceiro gol são-paulino. Caio limpou a marcação e finalizou forte. Max deu rebote na cabeça de Vitinho, que apenas empurrou para o gol. No lance seguinte, o time da casa perdeu a melhor chance da etapa. O goleiro Leandro falhou após cruzamento e soltou a bola nos pés de Gustavo França, mas o atacante isolou.

Assim como na primeira fase da competição, o São Paulo venceu novamente o São Caetano, que ficou pelo caminho da Copinha.

SÃO PAULO 3 x 0 SÃO CAETANO Data e hora: 15 de janeiro de 2022, às 21h45 (Horário de Brasília)Local: Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP)Árbitro: Danilo da SilvaAuxiliares: Osvaldo Apipe de Medeiros Filho e Igor César BertozziPúblico/renda: Não divulgadosCartão amarelo: Petri e Pedrinho (SPFC); Wallace, Kaio e Gustavo França (São Caetano)Gols: Caio (1'/1ºT) (1-0), Vitinho (23'/'1ºT) (2-0) e (21'/2ºT) (3-0)

SÃO PAULO: Leandro (Rokenedy, 39'/2°T), Nathan, Beraldo, Luizão, Pablo, Léo, Caio (Luiz Henrique, 24'/2ºT), Pedrinho (Negrucci, 24'/2ºT), Vitinho (Cauê, 24'/2ºT), Talles Wander (João Adriano, intervalo), Petri (Moreira, intervalo). Técnico: Alex.

SÃO CAETANO: Max, Chady, Guilherme Tavares, Vitor (Caio, intervalo) e Gameiro; Matheus Brito, Gabriel Santana (Breno, 45'/2°T) e Wallace (Gustavo França, intervalo); Ney Bahia, Lobato e Arthur. Técnico: Vinícius Campos (Fininho).