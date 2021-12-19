São Paulo vence o Santos na final e conquista a Ladies Cup

O São Paulo venceu o Santos por 3 a 2 neste domingo, no Allianz Parque, e conquistou a Ladies Cup, torneio feminino de futebol disputado em São Paulo, com 100% de aproveitamento. Duda, Naná e Thaís marcaram os gols do Tricolor, enquanto Brena e Ketlen diminuíram para o Peixe.

O Tricolor foi superior, principalmente no primeiro tempo, quando não deu chances para o rival e foi para o intervalo com a vantagem de dois gols. O São Paulo criava mais chances e trabalhava melhor a bola e, logo no primeiro minuto, saiu a primeira chance com Jaqueline. O Peixe, por sua vez, falhava na criação de jogadas.Aos 30, Duda finalizou após cruzamento de Giovana e abriu o placar. Aos 38, o time ampliou. Depois de jogava trabalhada, Naná acertou o travessão, mas conseguiu pegar o rebote para ampliar. No fim do primeiro tempo, o Alvinegro diminuiu, com Brena, mas o gol foi anulado por impedimento.

No segundo tempo, o Peixe foi para o tudo ou nada para tentar reverter o placar. Logo aos 2, Brena recebeu de Ketlen e acertou o cantinho: 2 a 1. Antes que as Sereias buscassem o empate, Thaís aproveitou cobrança de escanteio para completar de cabeça e deixar o São Paulo com folga no placar. Aos 31, Ketlen diminuiu novamente e, aos 40, por pouco não saiu o empate, com Cristiane, que finalizou mal após driblar a goleira.

A campanha

O São Paulo venceu os quatro jogos que disputou, marcando seis gols e sofrendo dois. Antes da final, o time havia vencido a Ferroviária, América de Cali e Inter na primeira fase, todos com o mesmo placar: 1 a 0.