São Paulo vence o Flamengo e larga na frente nas semifinais do Campeonato Brasileiro de Sub-20

Crédito: Anderson Rodrigues/Saopaulofc.net

O São Paulo largou na frente na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesta segunda-feira (1), jogando em casa, no estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia, o Tricolor venceu os cariocas por 1 a 0 e precisa apenas de um empate no jogo de volta para se garantir na final. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Escalado por Alex de Souza, o São Paulo foi a campo no 3-5-2, com: Felipe; Belém, Beraldo e Luizão; Moreira, Pablo, Léo, Pedrinho e Patryck; Vitinho e Caio. Pagé, Facundo, Negrucci, Samuel e João Adriano saíram do banco no decorrer da partida.

O Tricolor mostrou segurança no setor defensivo e não permitiu que os jogadores do rubro-negro fizessem um gol fora de casa, mostrando que a ideia de Alex ao entrar com três zagueiros deu certo.

No ataque, o time utilizou as pontas, explorando Vitinho e Caio em jogadas de velocidade, outra novidade da equipe montada por Alex. Caio é do time Sub-17 e, mesmo já tendo jogado pelo time Sub-20, fez sua estreia como titular na categoria em jogos do Brasileirão.

Assim, o time da casa abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Caio recebeu na esquerda, e, em jogada de velocidade, driblou o marcador, e o goleiro para marcar um belo gol.

A segunda etapa teve o Flamengo mais ofensivo e pressionando bastante em busca do empate, mas o time do São Paulo resistiu e se defendeu bem, explorando, ainda, os contra-ataques.