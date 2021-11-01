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São Paulo vence o Flamengo e larga na frente nas semifinais do Campeonato Brasileiro de Sub-20

Jogando em casa, o Tricolor bateu o Flamengo por 1 a 0 e precisa apenas de um empate na partida de volta para se classificar para a final...
LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2021 às 17:56

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 17:56

Crédito: Anderson Rodrigues/Saopaulofc.net
O São Paulo largou na frente na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesta segunda-feira (1), jogando em casa, no estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia, o Tricolor venceu os cariocas por 1 a 0 e precisa apenas de um empate no jogo de volta para se garantir na final. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Escalado por Alex de Souza, o São Paulo foi a campo no 3-5-2, com: Felipe; Belém, Beraldo e Luizão; Moreira, Pablo, Léo, Pedrinho e Patryck; Vitinho e Caio. Pagé, Facundo, Negrucci, Samuel e João Adriano saíram do banco no decorrer da partida.
O Tricolor mostrou segurança no setor defensivo e não permitiu que os jogadores do rubro-negro fizessem um gol fora de casa, mostrando que a ideia de Alex ao entrar com três zagueiros deu certo.
No ataque, o time utilizou as pontas, explorando Vitinho e Caio em jogadas de velocidade, outra novidade da equipe montada por Alex. Caio é do time Sub-17 e, mesmo já tendo jogado pelo time Sub-20, fez sua estreia como titular na categoria em jogos do Brasileirão.
Assim, o time da casa abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Caio recebeu na esquerda, e, em jogada de velocidade, driblou o marcador, e o goleiro para marcar um belo gol.
A segunda etapa teve o Flamengo mais ofensivo e pressionando bastante em busca do empate, mas o time do São Paulo resistiu e se defendeu bem, explorando, ainda, os contra-ataques.
Durante a partida, o atual treinador do profissional do São Paulo e ex-treinador do Flamengo, Rogério Ceni, assistiu a partida das arquibancadas.O jogo da volta será na próxima sexta-feira (5), no estádio da Gávea, às 16h, no Rio de Janeiro. Devido ao jogo, a partida contra o XV de Piracicaba, pelo Campeonato Paulista da categoria, que seria disputada na quinta-feira (7), foi remarcada para a próxima segunda-feira (8), no estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia.

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