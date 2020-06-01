São Paulo reforça posição contra o racismo: 'Vidas negras importam'

"A lembrança de hoje é a lembrança de todos os dias. Em 20 de novembro de 2019, nossos atletas falaram assim. Não basta não ser racista. #VidasNegrasImportam", diz a postagem nas redes sociais do Tricolor. Ver essa foto no Instagram A lembrança de hoje é a lembrança de todos os dias. Em 20 de novembro de 2019, nossos atletas falaram assim. Não basta não ser racista. #VidasNegrasImportam #MemóriaTricolor Uma publicação compartilhada por São Paulo FC (de ?) (@saopaulofc) em 1 de Jun, 2020 às 8:44 PDT Na produção, atletas das equipes masculina e feminina do clube citam jogadores que já sofreram discriminação em partidas de futebol: Taison, Balotelli, Dentinho, Formiga, Tinga, Roberto Carlos, Ludmilla e Grafite são alguns dos nomes lembrados.