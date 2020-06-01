Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo reforça posição contra o racismo: 'Vidas negras importam'

Em meio a protestos antirracistas pelo mundo, sobretudo nos Estados Unidos, Tricolor republica vídeo com mensagem de seus jogadores pedindo conscientização...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jun 2020 às 16:00

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 16:00

Crédito: Reprodução
O São Paulo republicou nesta segunda-feira o vídeo que divulgou em 20 de novembro de 2019, Dia da Consciência Negra em algumas cidades do Brasil, reforçando a posição institucional contra o racismo.
"A lembrança de hoje é a lembrança de todos os dias. Em 20 de novembro de 2019, nossos atletas falaram assim. Não basta não ser racista. #VidasNegrasImportam", diz a postagem nas redes sociais do Tricolor. Ver essa foto no Instagram A lembrança de hoje é a lembrança de todos os dias. Em 20 de novembro de 2019, nossos atletas falaram assim. Não basta não ser racista. #VidasNegrasImportam #MemóriaTricolor Uma publicação compartilhada por São Paulo FC (de ?) (@saopaulofc) em 1 de Jun, 2020 às 8:44 PDT Na produção, atletas das equipes masculina e feminina do clube citam jogadores que já sofreram discriminação em partidas de futebol: Taison, Balotelli, Dentinho, Formiga, Tinga, Roberto Carlos, Ludmilla e Grafite são alguns dos nomes lembrados.
Os protestos antirracistas têm se espalhado pelo mundo, sobretudo após a morte de George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos. O negro de 46 anos, acusado de utilizar uma nota falsa de 20 dólares, foi algemado, imobilizado e asfixiado pelo joelho do policial Derek Chauvin, que está preso. E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aliado de ACM Neto, deputado Paulo Azi (União Brasil-BA) será o relator da PEC 6x1
Fim da escala 6x1: votação de PEC é adiada após oposição pedir vista
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas de quiche de vegetais fáceis e deliciosas
Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados