São Paulo recebe o Corinthians pela final do Paulistão feminino e com expectativa de recorde de público

Neste sábado (04), São Paulo e Corinthians fazem o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista feminino. Com início em agosto, o torneio contou com 12 equipes. Para chegar na decisão, o Tricolor venceu o Santos nas semifinais e o alvinegro se classificou ao eliminar a Ferroviária. Em 2019, o Majestoso foi palco do maior público da história do futebol feminino no país, quando mais de 28 mil pessoas acompanharam a final do Paulistão, na Neo Química Arena.Nas últimas temporadas, a categoria se consolidou no país e atraiu a atenção dos patrocinadores. Com a entrada do streaming, o Brasileirão 2021 contou com diversas partidas transmitidas no YouTube, TikTok e TV Aberta. Na decisão entre Palmeiras e Corinthians, mais de 300 mil espectadores únicos acompanharam o embate nas redes sociais.

- O crescimento do futebol feminino é fundamental para o esporte brasileiro. Ainda temos um longo caminho pela frente, oferecer melhores condições de trabalho e incentivar à prática da modalidade para as futuras atletas - ressalta Marcello Cordeiro Sangiovanni, Presidente da FIFOS, organizador do Brasil Ladies Cup, competição que contará com as principais equipes sul-americanas e encerrará a temporada no país.

Em novembro, o Timão conquistou o tricampeonato da Libertadores Feminina. Nesta edição, a Conmebol realizou a final única da competição, com sede em Montevidéu, no Uruguai. Na visão de Felipe Soalheiro, diretor da SportBiz Consulting, agência especializada em marketing esportivo, a organização deste tipo de evento ajuda a alavancar a atração dos patrocinadores.A iniciativa do jogo único representa um grande passo para a competição. Como as principais finais foram no Uruguai, a imprensa estava concentrada para a cobertura dos eventos. Além disso, as marcas patrocinadoras puderam criar ativações específicas para a decisão, posicionando o futebol feminino em um novo estágio - afirma o executivo.

Além dos bons resultados dentro de campo, os rivais se destacam com patrocínios exclusivos para o futebol feminino. O Corinthians, durante as finais do Brasileirão, realizou o lançamento de uma camisa oficial, algo inédito no futebol brasileiro. Na cor roxa, o uniforme simboliza a luta das mulheres por um espaço no esporte.

- As agremiações tradicionais contam com milhões de seguidores, a presença dessas equipes é fundamental para a atratividade da competição. Para obter sucesso, a modalidade precisa do apoio de todas as partes envolvidas - conta Renê Salviano, especialista em marketing esportivo e fundador da HeatMap.

A primeira partida da decisão será no Morumbi, neste sábado (04), às 16h, com entrada franca para torcedores são-paulinos. A finalíssima ocorrerá na quarta-feira (08), às 21h, na Arena Barueri.