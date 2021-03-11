Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo pode envolver Paulinho Boia em negociação por Benítez

Atacante tem chances de ir ao Cruzmaltino por empréstimo até o final da temporada por compensação a ida do meia argentino ao Tricolor...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 10:01

Crédito: Divulgação/SPFC
O São Paulo segue nas negociações para trazer o meia argentino Martín Benítez, do Vasco. Para facilitar as negociações, o Tricolor pode envolver o atacante Paulinho Boia ao clube carioca por empréstimo até o final da temporada, segundo a 'ESPN'.
Boia foi formado nas categorias de base do São Paulo e agrada o diretor de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro, que inclusive, trabalhou no CT da Barra Funda na última temporada, e conhece as características do jovem de 22 anos. No mês passado, o atacante foi submetido a uma artroscopia no joelho direito, mas está em fase final de recuperação. Vale ressaltar que ele não foi inscrito pela comissão técnica de Hernán Crespo na primeira fase do Campeonato Paulista.
Sobre a negociação com Benítez, o São Paulo está confiante em um acerto nos próximos dias. Em entrevista na última quarta-feira (10), o diretor do Vasco, Alexandre Pássaro falou sobre a situação do meia. - O caso do Benítez já tem se desenrolado desde a semana passada, quarta ou quinta-feira. Na segunda-feira, o Carlos Belmonte, diretor do São Paulo, falou na imprensa sobre essa negociação, Muricy falou ontem, mas as coisas já começaram a ser tratadas desde quarta-feira. Falei bastante com o Benítez, ele manifestou o interesse de ir. Não tem jogador que vá ficar aqui a contragosto. desde que as condições de saída sejam boas para o Vasco. Ele deve ir ao São Paulo, continuaremos com um percentual - afirmou o executivo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados