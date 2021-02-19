São Paulo não perdeu nem sofreu gols do Palmeiras nesta temporada

Crédito: Ricardo Duarte/Lancepress!

Nesta sexta-feira (19) o São Paulo recebe o Palmeiras no Morumbi, às 21h30, em partida atrasada da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Brigando para manter-se no G4 até o final da competição e com chances remotas de título, o Tricolor tem a seu favor o retrospecto da temporada, não tendo perdido e nem sequer tomado um gol do rival.Veja a posição do São Paulo na tabela do Brasileirão! Simule os próximos jogos!

O primeiro confronto entre as duas equipes na temporada aconteceu há mais de um ano, no dia 26 de janeiro de 2020. O jogo foi válido pela segunda rodada do Paulistão 2020. A partida, que foi disputada em Araraquara, na Arena Fonte Luminosa, acabou em 0 a 0.

Já o segundo Choque-Rei da temporada foi disputado no Brasileirão, na 15ª rodada. Na partida, que foi jogada no dia 10 de outubro de 2020, o Tricolor quebrou um tabu ao bater o Palmeiras por 2 a 0 no Allianz Parque, a primeira vitória do São Paulo na nova casa do rival.

Nas duas partidas, os treinadores das equipes eram: Fernando Diniz, que comandava o São Paulo, e Vanderlei Luxemburgo, que dirigia o Palmeiras. A vitória do Tricolor na casa do alviverde foi uma das partidas que colaboraram para a saída de Luxemburgo, que deixou o clube na partida seguinte, ainda em outubro.O São Paulo, atualmente, é dirigido pelo treinador interino Marcos Vizolli, que deixará o cargo ao final do Brasileirão para que o argentino Hernán Crespo assuma. Mesmo com chances remotas de título, esse cenário é improvável. Assim, a equipe briga para manter-se no G4 da competição.

Já o Palmeiras não briga por mais nada no Brasileirão e vem rodando jogadores com frequência, já mirando a final da Copa do Brasil.