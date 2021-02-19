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São Paulo não perdeu nem sofreu gols do Palmeiras nesta temporada

Com um empate por a 0 a 0 no Paulistão e o uma vitória por 2 a 0 no Campeonato Brasileiro, o Tricolor está invicto nos duelos com o rival alviverde na temporada...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2021 às 10:00
Crédito: Ricardo Duarte/Lancepress!
Nesta sexta-feira (19) o São Paulo recebe o Palmeiras no Morumbi, às 21h30, em partida atrasada da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Brigando para manter-se no G4 até o final da competição e com chances remotas de título, o Tricolor tem a seu favor o retrospecto da temporada, não tendo perdido e nem sequer tomado um gol do rival.Veja a posição do São Paulo na tabela do Brasileirão! Simule os próximos jogos!
O primeiro confronto entre as duas equipes na temporada aconteceu há mais de um ano, no dia 26 de janeiro de 2020. O jogo foi válido pela segunda rodada do Paulistão 2020. A partida, que foi disputada em Araraquara, na Arena Fonte Luminosa, acabou em 0 a 0.
Já o segundo Choque-Rei da temporada foi disputado no Brasileirão, na 15ª rodada. Na partida, que foi jogada no dia 10 de outubro de 2020, o Tricolor quebrou um tabu ao bater o Palmeiras por 2 a 0 no Allianz Parque, a primeira vitória do São Paulo na nova casa do rival.
Nas duas partidas, os treinadores das equipes eram: Fernando Diniz, que comandava o São Paulo, e Vanderlei Luxemburgo, que dirigia o Palmeiras. A vitória do Tricolor na casa do alviverde foi uma das partidas que colaboraram para a saída de Luxemburgo, que deixou o clube na partida seguinte, ainda em outubro.O São Paulo, atualmente, é dirigido pelo treinador interino Marcos Vizolli, que deixará o cargo ao final do Brasileirão para que o argentino Hernán Crespo assuma. Mesmo com chances remotas de título, esse cenário é improvável. Assim, a equipe briga para manter-se no G4 da competição.
Já o Palmeiras não briga por mais nada no Brasileirão e vem rodando jogadores com frequência, já mirando a final da Copa do Brasil.
O Tricolor espera manter o bom desempenho nos clássicos contra o Palmeiras na temporada e somar mais três pontos, cruciais para garantir a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores.

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