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São Paulo não abre mão de dívida, Botafogo bate o pé e recusa proposta por Kanu

Negociação caminhava para um desfecho, mas Alvinegro não aceitou que dívida antiga envolvendo o atacante Henrique Almeida fosse abatida do valor total...
LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 14:27

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 14:27

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Faltaram detalhes para Kanu se tornar jogador do São Paulo. A negociação com o Botafogo caminhava para um desfecho positivo, mas o valor envolvendo uma dívida antiga para o Alvinegro fez com que o clube de General Severiano batesse o pé e, nos momentos finais, recusasse os números apresentados pela equipe paulista, como informou primeiramente o "Uol" e o LANCE! confirmou.
Os valores giravam em torno de R$ 5 milhões por 50% dos direitos econômicos de Kanu. O São Paulo, contudo, queria que uma dívida antiga de R$ 1,5 milhão com o Botafogo, envolvendo a transferência do atacante Henrique Almeida em 2013, fosse abatida deste total.O Botafogo recusou perder parte do montante da possível transferência de Kanu pela dívida de Henrique Almeida, bateu o pé e recusou a proposta. Tudo parecia estar encaminhado para o zagueiro se mudar ao Morumbi, mas a diretoria do Alvinegro mostrou pulso firme na questão.
Se o São Paulo permanecer interessado em Kanu, terá que abrir uma nova negociação com o Botafogo. O Alvinegro não tem interesse que o valor da dívida de Henrique seja abatido dos números da transferência. Cabe ao Tricolor, agora, oferecer uma nova possibilidade.
A negociação entre Kanu e São Paulo estava tão próxima de ser concretizada que o Botafogo cogitava não relacionar o zagueiro para a partida contra o Ceará, nesta quinta-feira, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, para que ele já realizasse exames médicos. No fim, contudo, a diretoria do Glorioso recusou a proposta.

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