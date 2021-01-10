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futebol

São Paulo leva pequena vantagem sobre o Santos em jogos do Brasileiro

Em 70 duelos disputados na história do torneio nacional, time do Morumbi venceu 29 contra 25 do Alvinegro da Vila Belmiro. Houve ainda 16 empates no tradicional "San-São"...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2021 às 11:30

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 11:30

Crédito: Lenita Rodrigues/Ofotografico
O Santos entra em campo neste domingo, no Morumbi, para diminuir a pequena desvantagem que carrega em jogos contra o São Paulo na história do Campeonato Brasileiro.Segundo levantamento oficial do Acervo Santos FC, até hoje foram disputadas 70 partidas entre os rivais, com o time do Morumbi somando quatro vitórias a mais do que o Peixe (29 a 25), além de terem sido registrados 16 empates.No Morumbi, palco do encontro desta tarde pela rodada 29 do Campeonato Brasileiro de 2020, a vantagem dos donos da casa é mais ampla. Foram 104 jogos disputados, com 26 vitórias do Santos, 27 empates e 51 triunfos dos rivais do Peixe.Ao todo, incluindo Campeonato Brasileiro, Paulista e demais competições, Santos e São Paulo já duelaram 312 vezes desde 11 de maio de 1930, época em que o time do Morumbi ainda era conhecido como São Paulo da Floresta.
A história conta que, nos 312 encontros, o Santos saiu vitorioso 104 vezes, além de ter conseguido 74 empates. O São Paulo alcançou 134 triunfos. Nos gols, o placar aponta 448 para o Santos e 517 para o São Paulo.
Confira abaixo a relação com todos os jogos da história entre Santos e São Paulo.
11/05/1930 – Santos 2 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro23/11/1930 – Santos 3 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Palestra Itália29/03/1931 – Santos 2 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro25/10/1931 – Santos 2 x 4 São Paulo – Campeonato Paulista – Chácara da Floresta29/05/1932 – Santos 0 x 4 São Paulo – Campeonato Paulista – Chácara da Floresta12/03/1933 – Santos 1 x 5 São Paulo – Amistoso – Vila Belmiro09/07/1933 – Santos 1 x 4 São Paulo – Campeonato Paulista/Rio-SP – Chácara da Floresta22/10/1933 – Santos 2 x 6 São Paulo – Campeonato Paulista/Rio-SP – Vila Belmiro25/03/1934 – Santos 3 x 4 São Paulo – Amistoso – Vila Belmiro27/05/1934 – Santos 0 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Chácara da Floresta26/08/1934 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro13/10/1934 – Santos 1 x 2 São Paulo – Torneio extra da FPF – Vila Belmiro25/11/1934 – Santos 2 x 4 São Paulo – Torneio extra da FPF – Chácara da Floresta03/02/1935 – Santos 1 x 2 São Paulo – Amistoso – Vila Belmiro25/04/1936 – Santos 2 x 0 São Paulo – Amistoso – Vila Belmiro01/11/1936 – Santos 4 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro20/02/1937 – Santos 3 x 1 São Paulo – Amistoso – Vila Belmiro25/04/1937 – Santos 3 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro12/09/1937 – Santos 4 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro27/11/1938 – Santos 0 x 5 São Paulo – Campeonato Paulista – Rua da Moca09/07/1939 – Santos 1 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Rua da Moca22/10/1939 – Santos 2 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro18/08/1940 – Santos 5 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro14/12/1940 – Santos 1 x 6 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu18/05/1941 – Santos 2 x 4 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu14/09/1941 – Santos 3 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro31/05/1942 – Santos 2 x 4 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu02/08/1942 – Santos 1 x 5 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro24/01/1943 – Santos 0 x 2 São Paulo – Amistoso – Pacaembu17/02/1943 – Santos 1 x 2 São Paulo – Amistoso – Vila Belmiro16/05/1943 – Santos 1 x 6 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro12/09/1943 – Santos 1 x 4 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro19/06/1944 – Santos 1 x 9 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu06/08/1944 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro21/10/1944 – Santos 1 x 2 São Paulo – Amistoso – Pacaembu25/10/1944 – Santos 1 x 2 São Paulo – Amistoso – Vila Belmiro13/05/1945 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro19/08/1945 – Santos 0 x 4 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu14/07/1946 – Santos 2 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro31/08/1946 – Santos 0 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu09/04/1947 – Santos 1 x 6 São Paulo – Amistoso – Pacaembu07/07/1947 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu28/09/1947 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro04/09/1948 – Santos 2 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu03/10/1948 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro25/05/1949 – Santos 2 x 0 São Paulo – Taça Cidade de São Paulo – Pacaembu14/08/1949 – Santos 1 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro20/11/1949 – Santos 1 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu19/04/1950 – Santos 0 x 4 São Paulo – Amistoso – Vila Belmiro03/09/1950 – Santos 3 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro21/01/1951 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu24/05/1951 – Santos 1 x 2 São Paulo – Amistoso – Pacaembu11/08/1951 – Santos 3 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro02/12/1951 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu26/03/1952 – Santos 2 x 1 São Paulo – Torneio RioxSP – Pacaembu03/06/1952 – Santos 1 x 0 São Paulo – Amistoso – Pacaembu07/06/1952 – Santos 0 x 2 São Paulo – Amistoso – Vila Belmiro30/07/1952 – Santos 0 x 1 São Paulo – Amistoso – Vila Belmiro26/10/1952 – Santos 0 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro15/01/1953 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu17/05/1953 – Santos 0 x 2 São Paulo – Torneio RioxSP – Pacaembu10/07/1953 – Santos 0 x 0 São Paulo – Amistoso – Vila Belmiro17/10/1953 – Santos 1 x 4 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu24/01/1954 – Santos 1 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro02/06/1954 – Santos 1 x 2 São Paulo – Torneio RioxSP – Pacaembu05/09/1954 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro19/12/1954 – Santos 0 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu06/04/1955 – Santos 2 x 0 São Paulo – Torneio RioxSP – Pacaembu07/09/1955 – Santos 3 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu27/11/1955 – Santos 1 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu20/01/1956 – Santos 4 x 1 São Paulo – Amistoso – Vila Belmiro08/03/1956 – Santos 6 x 4 São Paulo – Taça San–São – Vila Belmiro29/04/1956 – Santos 3 x 5 São Paulo – Torneio Internacional da FPF – Pacaembu06/06/1956 – Santos 3 x 0 São Paulo – Taça San–São – Pacaembu12/08/1956 – Santos 1 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu28/10/1956 – Santos 2 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu09/12/1956 – Santos 1 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro03/01/1957 – Santos 4 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu26/04/1957 – Santos 3 x 1 São Paulo – Torneio RioxSP – Pacaembu15/09/1957 – Santos 2 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu17/11/1957 – Santos 2 x 6 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro03/12/1957 – Santos 2 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu16/03/1958 – Santos 2 x 4 São Paulo – Torneio RioxSP – Pacaembu24/04/1958 – Santos 2 x 1 São Paulo – Amistoso – Pacaembu17/08/1958 – Santos 1 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro18/12/1958 – Santos 2 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu05/04/1959 – Santos 4 x 1 São Paulo – Amistoso – Vila Belmiro26/04/1959 – Santos 4 x 3 São Paulo – Torneio RioxSP – Pacaembu27/09/1959 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu13/12/1959 – Santos 4 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro21/04/1960 – Santos 1 x 1 São Paulo – Torneio RioxSP – Pacaembu31/08/1960 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro11/12/1960 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi15/03/1961 – Santos 1 x 0 São Paulo – Torneio RioxSP – Pacaembu03/09/1961 – Santos 6 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi16/12/1961 – Santos 4 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro02/09/1962 – Santos 3 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro05/12/1962 – Santos 5 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu07/03/1963 – Santos 6 x 2 São Paulo – Torneio RioxSP – Pacaembu14/08/1963 – Santos 1 x 4 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu27/11/1963 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu19/04/1964 – Santos 4 x 1 São Paulo – Torneio RioxSP – Pacaembu19/07/1964 – Santos 5 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro11/10/1964 – Santos 3 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi27/03/1965 – Santos 1 x 3 São Paulo – Torneio RioxSP – Pacaembu01/08/1965 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi16/10/1965 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro26/02/1966 – Santos 2 x 3 São Paulo – Torneio RioxSP – Pacaembu28/09/1966 – Santos 1 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro30/10/1966 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi01/04/1967 – Santos 1 x 1 São Paulo – Roberto Gomes Pedrosa – Pacaembu16/08/1967 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro15/10/1967 – Santos 2 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi20/12/1967 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu27/05/1968 – Santos 5 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi01/06/1968 – Santos 3 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro20/10/1968 – Santos 0 x 0 São Paulo – Roberto Gomes Pedrosa – Morumbi09/03/1969 – Santos 3 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi21/05/1969 – Santos 1 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro21/06/1969 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi09/11/1969 – Santos 1 x 1 São Paulo – Roberto Gomes Pedrosa – Morumbi21/03/1970 – Santos 4 x 0 São Paulo – Amistoso – Vila Belmiro15/04/1970 – Santos 2 x 1 São Paulo – Amistoso – Parque Antártica12/07/1970 – Santos 2 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Parque Antártica09/08/1970 – Santos 2 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi29/11/1970 – Santos 3 x 2 São Paulo – Roberto Gomes Pedrosa – Pacaembu21/04/1971 – Santos 1 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro16/05/1971 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi14/08/1971 – Santos 3 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi16/04/1972 – Santos 1 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu23/07/1972 – Santos 0 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi28/09/1972 – Santos 1 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Pacaembu27/01/1973 – Santos 1 x 1 São Paulo – Amistoso – Vila Belmiro25/03/1973 – Santos 2 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Parque Antártica29/07/1973 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi17/12/1973 – Santos 1 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi29/01/1974 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi02/06/1974 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi15/09/1974 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu27/10/1974 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu04/05/1975 – Santos 0 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi29/06/1975 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi07/08/1975 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi28/09/1975 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi12/02/1976 – Santos 3 x 3 São Paulo – Taça Governador do Estado – Morumbi27/06/1976 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro30/10/1976 – Santos 1 x 0 São Paulo – Amistoso – Vila Belmiro07/11/1976 – Santos 0 x 1 São Paulo – Torneio de Piracicaba – Barão de Serra Negra11/12/1976 – Santos 2 x 1 São Paulo – Torneio Nunes Freire – Nhozinho Santos01/05/1977 – Santos 0 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi03/07/1977 – Santos 0 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu14/09/1977 – Santos 0 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu01/10/1978 – Santos 3 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi11/11/1978 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi28/01/1979 – Santos 4 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi12/05/1979 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi20/06/1979 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi24/06/1979 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi28/06/1979 – Santos 0 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi29/07/1979 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu28/10/1979 – Santos 3 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi19/07/1980 – Santos 2 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi19/10/1980 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi16/11/1980 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi19/11/1980 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi08/04/1981 – Santos 0 x 2 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Pacaembu12/04/1981 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi14/06/1981 – Santos 0 x 3 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi18/10/1981 – Santos 2 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi17/04/1982 – Santos 0 x 2 São Paulo – Amistoso – Vila Belmiro01/05/1982 – Santos 0 x 1 São Paulo – Torneio dos Campões – Vila Belmiro25/05/1982 – Santos 0 x 1 São Paulo – Torneio dos Campeões – Morumbi09/09/1982 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi03/10/1982 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi19/06/1983 – Santos 0 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi01/11/1983 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi03/12/1983 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi07/12/1983 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi02/09/1984 – Santos 1 x 4 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi11/11/1984 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi07/07/1985 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi27/10/1985 – Santos 0 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi30/03/1986 – Santos 1 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi13/07/1986 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro09/08/1986 – Santos 1 x 0 São Paulo – Troféu Tereza Herrera – Riazor19/10/1986 – Santos 0 x 2 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi23/11/1986 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi19/04/1987 – Santos 3 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro02/08/1987 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi24/10/1987 – Santos 1 x 3 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi22/05/1988 – Santos 3 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi19/06/1988 – Santos 0 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi13/07/1988 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu02/10/1988 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi18/05/1989 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro11/11/1989 – Santos 0 x 3 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi25/03/1990 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu29/08/1990 – Santos 1 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro24/11/1990 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro02/12/1990 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi17/02/1991 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi29/01/1992 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro27/06/1992 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Pacaembu01/07/1992 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi05/09/1992 – Santos 3 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro20/09/1992 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi29/09/1992 – Santos 1 x 1 São Paulo – Supercopa da Libertadores – Parque Antártica13/10/1992 – Santos 1 x 4 São Paulo – Supercopa da Libertadores – Pacaembu11/11/1992 – Santos 0 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu18/11/1992 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu07/03/1993 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi25/04/1993 – Santos 1 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro21/05/1993 – Santos 3 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu03/06/1993 – Santos 1 x 6 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi30/01/1994 – Santos 0 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi10/04/1994 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi08/10/1994 – Santos 2 x 3 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro04/04/1995 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro04/06/1995 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu05/07/1995 – Santos 2 x 1 São Paulo – C. dos Campeões Mundiais – Parque do Sabiá28/07/1995 – Santos 0 x 0 São Paulo – C. dos Campeões Mundiais – Parque do Sabiá19/09/1995 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro03/02/1996 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro14/04/1996 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu28/06/1996 – Santos 1 x 1 São Paulo – C. dos Campeões Mundiais – Mané Garrincha24/08/1996 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi16/03/1997 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi23/04/1997 – Santos 2 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro31/05/1997 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu17/06/1997 – Santos 0 x 3 São Paulo – C. dos Campeões Mundiais – Pedro Petrossian17/09/1997 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro31/01/1998 – Santos 1 x 1 São Paulo – Torneio RioxSP – Santa Cruz14/02/1998 – Santos 1 x 1 São Paulo – Torneio RioxSP – Prudentão07/03/1998 – Santos 2 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro28/03/1998 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi23/08/1998 – Santos 3 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi24/03/1999 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu28/07/1999 – Santos 3 x 2 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro26/05/2000 – Santos 2 x 5 São Paulo – Torneio RioxSP – Morumbi02/02/2000 – Santos 0 x 1 São Paulo – Torneio RioxSP – Vila Belmiro10/05/2000 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi13/05/2000 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro10/06/2000 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi18/06/2000 – Santos 2 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi09/08/2000 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro04/02/2001 – Santos 2 x 4 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi03/10/2001 – Santos 1 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro07/04/2002 – Santos 3 x 2 São Paulo – Torneio RioxSP – Vila Belmiro16/10/2002 – Santos 2 x 3 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi24/11/2002 – Santos 3 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro28/11/2002 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi15/02/2003 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro01/06/2003 – Santos 3 x 2 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro04/10/2003 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi10/07/2004 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro10/10/2004 – Santos 1 x 0 São Paulo – Copa Sul–Americana – Vila Belmiro20/10/2004 – Santos 1 x 1 São Paulo – Copa Sul–Americana – Morumbi24/10/2004 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi03/04/2005 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Wilson de Barros17/07/2005 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro22/10/2005 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi02/04/2006 – Santos 1 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi30/07/2006 – Santos 4 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi05/11/2006 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro11/03/2007 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro24/06/2007 – Santos 0 x 2 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro15/09/2007 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi10/02/2008 – Santos 2 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi01/06/2008 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro31/08/2008 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi01/03/2009 – Santos 1 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro19/07/2009 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi25/10/2009 – Santos 3 x 4 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro07/02/2010 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Arena Barueri11/04/2010 – Santos 3 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – 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