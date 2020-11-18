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futebol

São Paulo joga para eliminar o Flamengo e se consolidar com Diniz

Nesta quarta, às 21h30, o Tricolor mede forças contra o Flamengo, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Equipe do Morumbi precisa de apenas um empate para avançar de fase...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2020 às 07:57

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 07:57

Crédito: Diniz pode levar o São Paulo para as semis da Copa do Brasil após cinco anos (Fotos: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo do até então questionado Fernando Diniz tem uma oportunidade grande pela frente: as semifinais da Copa do Brasil. Na noite desta quarta, às 21h30, o Tricolor encara o Flamengo, no Morumbi, pelo jogo de volta das quartas de final do torneio mata-mata. Se avançar, a equipe paulista consolida seu bom trabalho diante do atual campeão nacional e do continente.
Desde sua chegada ao Morumbi, no ano passado, Diniz vive altos e baixos no comando do São Paulo. Teve bons momentos ainda no Brasileirão 2019, lampejos de bom futebol no Paulistão e na Copa Libertadores desta temporada, mas caiu de forma traumática nos dois torneios e ainda foi eliminado da Copa Sul-Americana para o Lanús.Agora, com a equipe entrosada e com os garotos da base cheios de confiança, o momento é diferente. O São Paulo está embalado, é dono do melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro e está muito perto das semifinais da Copa do Brasil - algo visto como inimaginável há alguns meses.
Para garantir a vaga entre os quatro melhores do torneio, o São Paulo precisa de apenas um empate contra o Flamengo na noite desta quarta. O jogo de ida, no Maracanã, foi vencido pelo Tricolor, por 2 a 1. A equipe do Morumbi está muito próxima de cravar seu melhor momento sob o comando de Diniz e também se consolidar no cenário nacional.

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