São Paulo, Flamengo, Grêmio e Atléticos começam a temporada com os ataques mais eficientes do Brasil

Crédito: Briga pela artilharia promete (Lucas Uebel/Grêmio, Alexandre Vidal/Flamengo e Divulgação/São Paulo

Dono do ataque que mais marcou gols nas últimas duas temporadas - 281 bolas na rede ao todo -, o Flamengo deve ter concorrência pesada em 2021. Ao menos é o que mostram os números das outras equipes da Série A neste início das competições.

Dos 20 times que estarão na primeira divisão este ano, cinco possuem uma média de gols superior a dois por partida até este momento. Além do próprio Flamengo, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense ultrapassaram esta marca. Destaque para os comandados de Hernán Crespo, que marcaram 16 vezes em apenas seis atuações (2,66 g/j).

O Palmeiras, atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, também está perto. Com 12 tentos em seis partidas, tem tido uma eficiência de dois por jogo. Nos últimos anos o Alviverde foi o principal rival do Rubro-Negro nas estatísticas ofensivas. Os dois, inclusive, se enfrentaram no fim de semana, na decisão da Supercopa do Brasil, e empataram em 2 a 2 no tempo normal, com os cariocas levantando a taça após as cobranças de pênaltis.

Em números absolutos, porém, ninguém balançou mais as redes do que o Bahia nesta temporada. Já tendo disputado 17 jogos, o Tricolor Baiano acumula a marca de 33 gols (1,94 g/j). Gilberto, com sete, é o principal artilheiro do time.

MAIORES MÉDIAS DE GOLS NA TEMPORADA 2021- Entre os 20 clubes da Série A