São Paulo, Flamengo, Grêmio e Atléticos começam a temporada com os ataques mais eficientes do Brasil

Dono do ataque que mais marcou gols nas últimas duas temporadas - 281 bolas na rede ao todo -, o Flamengo deve ter concorrência pesada em 2021. Ao menos é o que mostram os números das outras equipes da Série A neste início das competições.
Dos 20 times que estarão na primeira divisão este ano, cinco possuem uma média de gols superior a dois por partida até este momento. Além do próprio Flamengo, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense ultrapassaram esta marca. Destaque para os comandados de Hernán Crespo, que marcaram 16 vezes em apenas seis atuações (2,66 g/j).
O Palmeiras, atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, também está perto. Com 12 tentos em seis partidas, tem tido uma eficiência de dois por jogo. Nos últimos anos o Alviverde foi o principal rival do Rubro-Negro nas estatísticas ofensivas. Os dois, inclusive, se enfrentaram no fim de semana, na decisão da Supercopa do Brasil, e empataram em 2 a 2 no tempo normal, com os cariocas levantando a taça após as cobranças de pênaltis.
Em números absolutos, porém, ninguém balançou mais as redes do que o Bahia nesta temporada. Já tendo disputado 17 jogos, o Tricolor Baiano acumula a marca de 33 gols (1,94 g/j). Gilberto, com sete, é o principal artilheiro do time.
MAIORES MÉDIAS DE GOLS NA TEMPORADA 2021- Entre os 20 clubes da Série A
1º - São Paulo - 2,66 g/j - 16 gols em 6 jogos2º - Grêmio - 2,36 g/j - 26 gols em 11 jogos3º - Flamengo - 2,22 g/j - 20 gols em 9 jogosAtlético-MG - 2,22 g/j - 20 gols em 9 jogosAtlético-GO - 2,22 g/j - 20 gols em 9 jogos6º - Palmeiras - 2,00 g/j - 12 gols em 6 jogos7º - Bahia - 1,94 g/j - 33 gols em 17 jogos8º - Cuiabá - 1,88 g/j - 17 gols em 9 jogos9º - Chapecoense - 1,70 g/j - 17 gols em 10 jogos10º - Ceará - 1,66 g/j - 15 gols em 9 jogosFluminense - 1,66 g/j - 15 gols em 9 jogos12º - Red Bull Bragantino - 1,50 g/j - 12 gols em 8 jogos13º - Internacional - 1,44 g/j - 13 gols em 9 jogos14º - Santos - 1,37 g/j - 11 gols em 8 jogosCorinthians - 1,37 g/j - 11 gols em 8 jogos16º - Juventude - 1,27 g/j - 14 gols em 11 jogos17º - Fortaleza - 1,18 g/j - 13 gols em 11 jogos18º - América-MG - 1,10 g/j - 11 gols em 10 jogos19º - Sport - 1,07 g/j - 15 gols em 14 jogos20º - Athletico-PR - 0,5 g/j - 1 gol em 2 jogos