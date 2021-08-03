São Paulo fecha preparação antes de viagem ao Rio; veja provável escalação contra o Vasco

Crédito: Erico Leonan/saopaulofc

O São Paulo fez o último treino no CT da Barra Funda antes de viajar ao Rio de Janeiro, onde enfrenta o Vasco nesta quarta-feira (04), às 21h30, em São Januário. O Tricolor tem a vantagem e pode perder por até um gol de diferença, já que venceu a ida por 2 a 0, no Morumbi. Para a partida, o técnico Hernán Crespo pode contar com a volta do volante Luan, que deve estar entre os relacionados para o confronto. Outros jogadores que voltam são o lateral-esquerdo Welington e o meia Benítez, que estavam suspensos contra o Palmeiras.

A principal dúvida da comissão técnica é no ataque. Sem Marquinhos, Eder e Luciano, Crespo tem dúvidas em quem será o parceiro de Rigoni. Pablo deve ser titular no Rio de Janeiro, com Rojas e Vitor Bueno sendo opções no banco de reservas. Na zaga, Bruno Alves deve jogar na vaga do machucado Arboleda.

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CONFIRA O CHAVEAMENTO E SIMULE OS JOGOS DA COPA DO BRASILSendo assim, um provável time tem: Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinicius (Orejuela), Liziero, Nestor, Benítez e Welington; Rigoni e Pablo.