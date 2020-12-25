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São Paulo faz único treino para enfrentar o Fluminense

Atividade aconteceu na tarde desta sexta, no CT da Barra Funda, de olho no confronto deste sábado, que pode ter um time alternativo por conta da decisão contra o Grêmio...
LanceNet

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Publicado em 

25 dez 2020 às 18:46

Publicado em 25 de Dezembro de 2020 às 18:46

Crédito: Reprodução/Twitter @SaoPauloFC
O São Paulo fez o único treino de preparação para enfrentar o Fluminense, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro que acontece neste sábado, às 21h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Para o duelo, Fernando Diniz pode poupar alguns jogadores.
O Tricolor saiu atrás na disputa por vaga na final da Copa do Brasil, diante do Grêmio. Na última quarta-feira, na Arena do rival, perdeu por 1 a 0 e agora atua pelo Brasileirão pensando na partida da volta, que acontece no dia 30, próxima quarta, no Morumbi. Por conta disso e pelas palavras do técnico na coletiva, o time pode ser modificado. Tchê Tchê não atua por ter levado o terceiro amarelo.
Nas fotos postadas nas redes sociais nesta sexta, Volpi, Brenner, Bruno Alves, Igor Gomes, Diego Costa e Tréllez aparecem, dando, talvez, indícios de que podem ser escolhidos para iniciar a partida. No entanto, nada está confirmado.
> TABELAVeja a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro! Uma provável escalação tem: Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinícius), Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves (Hernanes), Gabriel Sara e Igor Gomes (Vitor Bueno); Pablo (Luciano) e Brenner.
> Flamengo ganha força: veja as contas atualizadas para título, G6 e rebaixamento no Brasileirão
O São Paulo é o líder do Brasileiro com 53 pontos conquistados, cinco à frente do Flamengo, que pega o Fortaleza nesta rodada e tem um jogo a menos na competição. Já o Flu é o sétimo, com 40 pontos.

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