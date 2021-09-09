São Paulo empata com o Internacional e se classifica para a final do Brasileirão Feminino Sub-18

O São Paulo empatou em 0 a 0 com o Internacional, pelo Brasileirão Feminino Sub-18. Com o placar obtido fora de casa, nesta quinta-feira (9), a equipe paulista de classifica para a final do campeonato, onde enfrentará o vencedor do confronto entre a Ferroviária e o Corinthians. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
A partida foi disputada no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, com mando do Internacional. Precisando da vitória após largar atrás no jogo de ida, as mandantes tentaram o ataque.
A primeira partida ficou marcada pela goleada são-paulina por 5 a 1, com direito a hat-trick da craque Giovaninha. Com a larga vitória conquistada em Cotia, o São Paulo teve maior tranquilidade e conseguiu administrar o jogo de volta em Porto Alegre, garantindo o empate por 0 a 0 e a vaga na final.
A vitória na base serviu como, de certa forma, uma vingança. O Internacional eliminou o São Paulo em pleno Morumbi nas quartas de final do Brasileirão Feminino profissional e, na base, o Tricolor devolveu.Com a classificação para a decisão do campeonato, o Tricolor espera seu adversário. Nesta sexta-feira (10), a Ferroviária recebe o Corinthians na partida de volta da semifinal e, após vencer o primeiro jogo, precisa apenas de um empate para se classificar.